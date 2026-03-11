Talleres-Instituto: diretta live e streaming gratuito della gara

Talleres e Instituto si affrontano in un derby di Córdoba che promette equilibrio

Stefano Sorce 11 marzo - 17:37

Un derby molto sentito accende la notte del campionato argentino, con due squadre della città di Córdoba pronte a contendersi punti preziosi. Allo stadio Mario Alberto Kempes, Talleres-Instituto scenderanno in campo il 12 marzo 2026 alle ore 23:15, in una sfida che mette di fronte due formazioni alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Vuoi vedere Talleres-Instituto in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Talleres-Instituto sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Talleres-Instituto in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Talleres arriva alla partita dopo il pareggio senza reti contro il San Lorenzo, una gara dominata nel possesso palla con il 57% di controllo del gioco e diverse occasioni create, ma senza riuscire a trovare la rete. Il rendimento recente della squadra di Córdoba resta irregolare: nelle ultime dieci partite di campionato il bilancio è di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con una media di 0,8 gol segnati a partita. I principali riferimenti offensivi sono Ronaldo Martínez e Valentín Dávila, entrambi a quota due reti.

L’Instituto arriva invece dalla sconfitta 2-1 contro l’Unión, una partita in cui la squadra ha mantenuto il possesso palla ma ha creato poche occasioni da gol. La stagione dell’Instituto è stata finora complicata, con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte nelle prime otto giornate. Il miglior marcatore della squadra è Alex Luna, autore di tre reti, mentre diversi altri giocatori hanno contribuito con un gol ciascuno.

Probabili formazioni di Talleres-Instituto — Il Talleres dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con Herrera tra i pali; difesa composta da Vigo, Catalán, Fernández e Schott. A centrocampo Ortegoza, Galarza e Sforza, mentre in attacco Baroni, Martínez e Dávila guideranno il reparto offensivo.

L’Instituto dovrebbe rispondere con il 3-4-3, con Roffo in porta; linea difensiva formata da Alarcón, Mosevich e Bravo. A centrocampo Cerato, Méndez, Lódico e Sosa, mentre il tridente offensivo sarà composto da Rafaelli, Fonseca e Luna.

Talleres (4-3-3): Herrera; Vigo, Catalán, Fernández, Schott; Ortegoza, Galarza, Sforza; Baroni, Martínez, Dávila.

Instituto (3-4-3): Roffo; Alarcón, Mosevich, Bravo; Cerato, Méndez, Lódico, Sosa; Rafaelli, Fonseca, Luna.

Vuoi vedere Talleres-Instituto in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Talleres-Instituto sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA