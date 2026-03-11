Un derby molto sentito accende la notte del campionato argentino, con due squadre della città di Córdoba pronte a contendersi punti preziosi. Allo stadio Mario Alberto Kempes, Talleres-Instituto scenderanno in campo il 12 marzo 2026 alle ore 23:15, in una sfida che mette di fronte due formazioni alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione altalenante.
La diretta streaming
Talleres-Instituto: diretta live e streaming gratuito della gara
Dove vedere Talleres-Instituto in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Il Talleres arriva alla partita dopo il pareggio senza reti contro il San Lorenzo, una gara dominata nel possesso palla con il 57% di controllo del gioco e diverse occasioni create, ma senza riuscire a trovare la rete. Il rendimento recente della squadra di Córdoba resta irregolare: nelle ultime dieci partite di campionato il bilancio è di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con una media di 0,8 gol segnati a partita. I principali riferimenti offensivi sono Ronaldo Martínez e Valentín Dávila, entrambi a quota due reti.
L’Instituto arriva invece dalla sconfitta 2-1 contro l’Unión, una partita in cui la squadra ha mantenuto il possesso palla ma ha creato poche occasioni da gol. La stagione dell’Instituto è stata finora complicata, con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte nelle prime otto giornate. Il miglior marcatore della squadra è Alex Luna, autore di tre reti, mentre diversi altri giocatori hanno contribuito con un gol ciascuno.
Probabili formazioni di Talleres-Instituto—
Il Talleres dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con Herrera tra i pali; difesa composta da Vigo, Catalán, Fernández e Schott. A centrocampo Ortegoza, Galarza e Sforza, mentre in attacco Baroni, Martínez e Dávila guideranno il reparto offensivo.
L’Instituto dovrebbe rispondere con il 3-4-3, con Roffo in porta; linea difensiva formata da Alarcón, Mosevich e Bravo. A centrocampo Cerato, Méndez, Lódico e Sosa, mentre il tridente offensivo sarà composto da Rafaelli, Fonseca e Luna.
Talleres (4-3-3): Herrera; Vigo, Catalán, Fernández, Schott; Ortegoza, Galarza, Sforza; Baroni, Martínez, Dávila.
Instituto (3-4-3): Roffo; Alarcón, Mosevich, Bravo; Cerato, Méndez, Lódico, Sosa; Rafaelli, Fonseca, Luna.
