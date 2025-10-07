Tanzania-Zambia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Scopri dove seguire il match tra Tanzania e Zambia, valido per qualificazioni africane al Mondiale 2026.

Lorenzo Maria Napolitano 7 ottobre - 08:45

Il mondo del calcio per club si ferma per dar spazio alle Nazionali, occupate con le qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo, che si disputerà l'estate prossima in Stati Uniti, Messico e Canada. In ogni angolo del mondo i Gruppi sono entrati nel vivo, soprattutto in Africa dove si respira un clima acceso e competitivo. Nel Gruppo E, soprattutto, ci sarà un'interessante sfida domani tra Tanzania e Zambia, che andrà in scena alle ore 21.00. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Tanzania-Zambia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Dopo sette giornate, la Tanzania occupa il secondo posto nel Gruppo E ed è preceduta soltanto dal Marocco, che ha deciso di ruggire e mettere subito in chiaro il discorso qualificazione. La rappresentativa di Hakimi e compagni conta 21 punti, frutto di tutte vittorie. La Tanzania, invece, ha collezionato tre successi, ottenuto un pareggio e rimediato tre sconfitte, per un totale di 10 punti in classifica. Nelle ultime tre partite, però, non è più riuscita a vincere: l'ultima sfida, infatti, è terminata 0-1 contro il Niger, mentre quella precedente 1-1 contro il Congo.

Lo Zambia invece non ha mai avuto possibilità concrete di qualificarsi alla Coppa del Mondo. Ha iniziato a rilento il suo cammino ed ha guadagnato solamente sei punti in sette partite, grazie a due vittorie. Nelle ultime cinque partite, però, ne ha vinta soltanto una, perdendo l'ultima contro il Marocco con il risultato di 0-2.

Visualizza questo post su Instagram

Le possibili formazioni di Tanzania-Zambia — Tanzania (4-3-3): Suleiman; Kapombe, Hamad, Hussein, Miroshi; Salum, Yahia, Dickson; Nado, Mzize, Samatta.

Zambia (4-1-4-1): Nsabata; Mphande, Sakala, Chongo, Chisala; Chaiwa; Banda, Kangwa, Banda, Sakala; Daka.