Gli isolani hanno strappato il fattore campo ai Blancos e ora possono avvicinarsi a una delle imprese più clamorose dei playoff
Le grandi squadre sono abituate a controllare gli eventi. A volte, però, basta un possesso per trasformare una corazzata in una squadra piena di dubbi. Tenerife e Real Madrid si ritrovano giovedì 4 giugno alle ore 21:00 con stati d'animo completamente opposti dopo il folle finale di Gara 1. Gli isolani hanno lasciato Madrid portandosi via una vittoria che pochi pronosticavano, mentre i Blancos sono stati costretti a guardare il tabellone finale con la sensazione di aver perso molto più di una semplice partita. Adesso la serie sbarca alle Canarie e il rumore del Santiago Martín promette di diventare un protagonista tanto importante quanto i giocatori in campo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TENERIFE-REAL MADRID CLICCA SU BET365.
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Momento delle due squadre
Tenerife continua a essere una delle realtà più affascinanti del basket europeo. Ogni anno sembra destinata a fare un passo indietro rispetto alle grandi potenze economiche della Liga Endesa, e ogni anno riesce invece a reinventarsi restando competitiva ai massimi livelli. La vittoria ottenuta a Madrid è stata l'ennesima dimostrazione di una squadra che conosce perfettamente la propria identità. Gli uomini di Txus Vidorreta non hanno bisogno di correre più degli avversari o di avere il roster più profondo del campionato: costruiscono vantaggi attraverso organizzazione, letture offensive e una disciplina tattica che raramente viene meno nei momenti decisivi. Con il fattore campo ora dalla propria parte, Tenerife sente di avere davanti una delle occasioni più importanti della sua storia recente.Il Real Madrid arriva invece in una situazione che durante la stagione sembrava quasi impossibile immaginare. Primo posto in regular season, roster ricchissimo di talento e profondità, esperienza internazionale superiore a qualunque altra squadra del campionato. Eppure, dopo una sola partita, tutte queste certezze sono finite improvvisamente sotto esame. I Blancos restano probabilmente la squadra più forte della Liga Endesa, ma ora sono chiamati a dimostrarlo in un ambiente ostile e contro un avversario che ha capito di poter vincere davvero. Per i madrileni non sarà soltanto una questione tecnica: serviranno personalità, gestione emotiva e la capacità di assorbire la pressione che inevitabilmente accompagnerà ogni possesso. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TENERIFE-REAL MADRID CLICCA SU BET365.
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