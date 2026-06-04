Le grandi squadre sono abituate a controllare gli eventi. A volte, però, basta un possesso per trasformare una corazzata in una squadra piena di dubbi. Tenerife e Real Madrid si ritrovano giovedì 4 giugno alle ore 21:00 con stati d'animo completamente opposti dopo il folle finale di Gara 1. Gli isolani hanno lasciato Madrid portandosi via una vittoria che pochi pronosticavano, mentre i Blancos sono stati costretti a guardare il tabellone finale con la sensazione di aver perso molto più di una semplice partita. Adesso la serie sbarca alle Canarie e il rumore del Santiago Martín promette di diventare un protagonista tanto importante quanto i giocatori in campo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TENERIFE-REAL MADRID CLICCA SU BET365.

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