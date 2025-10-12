Tennis, ATP Almaty: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming live

Il russo Khachanov difende il titolo vinto ad Almaty lo scorso anno. Nelle teste di serie anche i nostri italiani Cobolli e Darderi. Ecco come vedere il live streaming del torneo.

Redazione Derby Derby Derby 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 13:36)

La settimana del master 1000 di Shangaiè stata una serie infinita di sorprese con tutti i big fuori dai giochi prima della finale che invece ha visto scontrarsi contro ogni pronostico Rinderknech e Vacherot. Questa settimana il circuito maschile ha in programma tre tappa, fra cui l'ATP Almaty, torneo di categoria 250 sul cemento al coperto in Kazakistan, dal 13 al 19 ottobre. Con Bet365 puoi seguire l'ATP Almaty GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato? Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere l'ATP 250 Almaty in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di tutto l'ATP Almaty è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto ATP 250 di Almaty direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis il torneo in diretta streaming. Puoi vedere l'ATP di Shangai anche in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGO, NOW.

ATP Almaty, storia e albo d'oro del torneo — Al Dualet National Tennis Center va in scena la sesta edizione dell'ATP di Almaty che si gioca sull'artificale indoor e che ha un montepremi totale di oltre 1 milione di euro. Nelle 5 edizioni giocate finora abbiamo avuto altrettanti vincitori differenti. Nell'ordine temporale: Millman, Soon-woo, Djokovic (in finale contro Tsitsipas in quello che forse è stata l'edizione più bella), Mannarino e infine Khachanov nel 2024 che ha scinfitto 6-3 al terzoil canadese Diallo. Nel corto albo d'oro del torneo non ci sono mai stati italiani in finale.

ATP 250 Almaty, teste di serie e favoriti del torneo — In una settimana spalmata su 3 tornei di categoria 150 è ovvio avere seeding non così entusiasmanti. Ad Almaty l'unico top 10 del ranking ATP è il campione in carica Khachanov mentre il resto della entry list ci propone, in ordine di classifica, Medvedev, Cobolli, Darderi, Nakashima, Michelsen, Diallo e Moutet.