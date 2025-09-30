Jannik Sinner difende il titolo dell'ATP master 1000 di Shangai vinto lo scorso anno. Se vuoi sapere come vedere tutte le partite dell'evento in streaming gratis leggi l'articolo.

Redazione Derby Derby Derby 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 18:50)

Gli ATP di Pechino e Tokyo sono archiviati. Il circus maschile, con le finals sempre più vicine, fanno tappa a Shangai per il penultimo master 1000 della stagione. In questo articolo ti forniamo una preview approfondita sul torneo cinese. Ma la cosa più importante da sapere è che con Bet365 puoi seguire il master 1000 di ShangaiGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato? Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere l'ATP 1000 Shangai in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di tutto l'ATP Shangai è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto il master 1000 di Shangai direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis la Serie A di basket in diretta live. Puoi vedere l'ATP di Shangai anche in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGO, NOW.

ATP Master 1000 Shangai, storia e albo d'oro del torneo — Cina ombelico del tennis. Se il circuito WTA è impegnato nella fase decisiva del torneo di Pechinoquello ATP fa tappa al Qizhong Forest Sports City Arena di Pechino dove si giocherà la 16esima edizione del master 1000 su cemento all'aperto. Torneo prestigioso e ricchissimo con quasi 9 miloni di dollari di montepremi. Il recordmen dell'evento è Nole Djokovic che ha trionfato 4 volte mentre nel 2024 il successo è andato al nostro Jannik Sinner che in finale ha sconfitto proprio il serbo 7-6, 6-3 firmando quindi l'albo d'oro per la prima volta con i colori della nostra bandiera.

ATP Shangai, teste di serie e favoriti di questa edizione — La notizia più importante sulla entry list del master 1000 di Pechino è la rinuncia di Alcaraz alla partcecipazione. Lo spagnolo ufficialmente ha dichiarato di volersi riposare ma l'ombra di qualche problema fisico è più che legittimo. Grande occasione quindi per Sinner che parte ancora più favorito in un tabellone che vede fra i rivali più attendibili Zverev, Djokovic e Fritz. Nelle 32 teste di serie risultano presenti anche altri italiani: Musetti, Cobolli e Darderi.