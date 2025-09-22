L'americana Coco Gauff difende il titolo vinto al WTA 1000 di Pechino lo scorso anno. Ma la lista delle possibili rivali è di altissimo livello, dalla numero 1 Swiatek alla nostro Paolini con la Zheng padrona di casa pronta a sorprendere.

La settimana di tennis femminile che si è appena conclusa è stata memorabile grazie alla vittoria (la seconda di fila) dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Ma nemmeno il tempo di assaporare questo successo che il circuitosi rituffa nel penultimo WTA 1000 della stagione ovvero il WTA di Pechino che vedrà in gioco tutte le migliori tenniste del mondo. In questa preview vi spieghiamo come vedere GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito il WTA Pechino dal 24 settembre al 5 ottobre.

WTA 1000 Pechino, storia e albo d'oro — Al National Tennis Center di Pechino va in scena la 26esima edizione del WTA Pechino, torneo di categoria 1000 che si preannuncia come sempre di altissimo livello. L'evento, che si gioca sull'artificiale all'aperto ha visto vincitrici illustri come Serena Williams, Radwanska, Wozniacki solo per citarne alcune. La passate edizione è ha visto invece il successo dell'americana Gauff che ha dominato 6-3, 6-1 la ceca Muchova. Anche in questa edizione le tenniste giocheranno per un montepremi di ben 8 milioni di dollari, uno dei più ricchi del calendario.

WTA Pechino, seeding e favoriti — Essendo un torneo di categoria 1000, il WTA Pechino si snoda su due settimane e ha un seeding, come quello dello slam con ben 32 teste di serie e non 8 come di consueto. Fra le tenniste che secondo gli esperti hanno maggiori possibilità di arrivare in fondo al tabellone ci sono Swaitek, Gauff, Anisimova, Andreeva, Pegula, Paolini, Zheng e Rybakina. Fra le outsiders poiù credibili invece noi citiamo Osaka, Bencic e Mertens.