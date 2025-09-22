Tennis, ATP Tokyo: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming live gratis

Con Sinner impegnato a Pechino il grande favorito dell'ATP 500 di Tokyo è ovviamente il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Un successo iberico manca in Giappone dal 2010 quando a vincere fu Nadal.

Mentre il nostro Musetti si sta ancora giocando l'ATP 250 di Chengdu con altrti tennisti in campo anche a Hangzhou, a Tokyo scenderà in campo il numero 1 del ranking ATP Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di non incrociare la racchette con Jannik Sinner che invece prenderà parte all'ATP 500 di Pechino. In questa preview troverete tutte le informazioni utili per avvicinarvi all'evento e come vederlo gratuitamente in diretta streaming su smartphone, tablet e pc.

Dove vedere l'ATP Tokyo in diretta TV e in streaming LIVE — Ti ricordiamo che il torneo è visibile anche in diretta tv su SkySport.

ATP 500 Tokyo, storia e albo d'oro del torneo — L'Ariake Coliseuom ospita, dal 24 settembre al 1 ottobre la 51esima edizione del Japan Open meglio conosciuto come ATP Tokyo che prevede un prize money di oltre 2 milioni di dollari, vinto anche dal nostro Adriano Panatta nel 1978, unico exploit italiano. Il record di vittorie è dell'americano Pete Sampras negli anni '90. Lo scorso anno finale a sorpresa tutta francese con Fils che ha sconfitto Humbert 6-3 al terzo zet.

ATP Tokyo, teste di serie e favoriti di questa edizione — Come detto niente Sinner-Alcaraz in questo ATP 500 visto che l'italiano è impegnato a Pechino. Lo spagnolo è invece testa di serie numero 1 qui a Tokyo in un seeding in un tabellone sulla carta semplice visto che l'unico altro top 10 è l'americano Fritz. Completano la lista dei primi 8 i vari Rune, Ruud, Machac, Humbert, Shapovalov e Tiafoe. Forfait invece per Draper, Lehecka, Popyrin e Shelton.