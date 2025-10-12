Tennis, ATP Bruxelles: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming live

Lorenzo Musetti testa di serie numero 1 all'European Open ovvero l'ATP 250 di Bruxelles che nel 2021 ha visto trionfare Sinner. E' tempo di bis per noi italiani? Scoprilo seguendo lo streamig live gratis del torneo.

Redazione Derby Derby Derby 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 13:36)

Kazakistan con l'ATP di Almaty, Svezia con Stoccolma e Belgio con Bruxelles. Ecco il menù del circuito maschile post master 1000 di Shangai. In questa preview analizziamo l'European Open ovvero l'ATP 250 di Bruxelles che di giocherà sull'artificiale al coperto dal 13 al 19 ottobre. Con Bet365 puoi seguire l'ATP Bruxelles GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato? Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere l'ATP 250 Bruxelles in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di tutto l'ATP Bruxelles è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto ATP 250 di Bruxelles direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis il torneo in diretta streaming. Puoi vedere l'ATP di Shangai anche in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGO, NOW.

ATP Bruxelles, storia e albo d'oro del torneo — Dopo 9 edizioni giocate alla Lotto Arena, la decima dell'ATP 250 di Bruxelles si giocherà al Bruxelles Expo a sempre su una superficie artificale e al chiuso. negli anni si sono susseguiti 9 vincitori differenti con 3 francesi (Gasquet, Tsonga e Humbert), 2 britannici (Edmund e Murray) oltre che a Sinner, Aliassime, Bublik e Bautista Agut che ha trionfato nella passata edizione battendo in finale in 2 set Lehecka. Questa edizione del torneo vede un prize money di 700 mila euro.

ATP 250 Bruxelles, seeding e favoriti del torneo — Grande attesa per il nostro Lorenzo Musetti, sempre più vicino alla qualificazione alle ATP finals che col suo nono posto nel ranking è testa di serie numero 1 in questo ATP di Bruxelles. Il nostro portacolori dovrà vedersela principalmente coi top 20 Aliassime, Lehecka e Fokina oltre che a Perricard, Baez, Fonseca e Bergs. Inoltre il nostro Arnaldi prenderà il posto di Rinderknech che ha dato forfait.