Ternana-Campobasso Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

Ternana-Campobasso: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 02:19)

La sfida del Libero Liberati tra Ternana e Campobasso, valida per la ventinovesima giornata del Girone B di Serie C, è un confronto diretto di grande peso in ottica playoff, con entrambe le squadre appaiate nelle zone alte della classifica e determinate a conquistare punti fondamentali.

La Ternana, allenata da Fabio Liverani, si presenta al match con un momento di forma molto brillante, forte di tre successi consecutivi in campionato (2-0 al Ravenna, 3-0 sul campo del Pineto e 2-1 contro il Forlì) e con l’obiettivo concreto di ottenere la quarta vittoria di fila per consolidare il quarto posto e difenderlo dalla concorrenza.

Dall’altra parte, il Campobasso guidato da Luciano Zauri, quinto a pari punti con le Fere, ha reagito dopo due sconfitte consecutive centrando due vittorie di fila (2-1 in trasferta contro la Vis Pesaro e 2-1 in casa con la Juventus Next Gen), dimostrando di voler restare pienamente in corsa e di affrontare la gara con fiducia e continuità di risultati.

Probabili formazioni — Ternana (3-5-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Kerrigan, Majer, Vallocchia, Cruz, Ndrecka; Dubickas, Pettinari. Allenatore: Fabio Liverani

Campobasso (5-3-2): Tantalocchi; Pierno, Papini, Lancini, Celesia, Martina; Gala, Bordin, Gargiulo; Bifulco, Padula. Allenatore: Luciano Zauri