Ternana-Pineto: diretta TV e streaming LIVE del match

Partita frizzante a Terni, con i padroni di casa che vogliono continuare la propria corsa

Michele Massa 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 10:59)

Il momento delle due squadre — La Ternana occupa attualmente l’ottava posizione in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Il bilancio reti vede i rossoverdi con 9 gol all’attivo e 7 al passivo. Tra le mura amiche, la squadra ha offerto buone prestazioni, portando a casa 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime tre gare casalinghe.

Sul fronte opposto, l’ASD Pineto Calcio si trova in una situazione leggermente più complicata: è dodicesima con 8 punti conquistati grazie a 2 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte, con un saldo reti negativo (8 gol fatti e 10 subiti). La formazione allenata da Ivan Tisci ha però mostrato una discreta solidità in trasferta, dove ha ottenuto 2 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime tre partite lontano da casa.

Questa sfida rappresenta un’occasione preziosa per entrambe le squadre: un’opportunità concreta per scalare posizioni e mettere in cascina punti fondamentali per il prosieguo della stagione.

Le probabili formazioni di Ternana-Pineto — Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana Cruz; Ferrante, Dubickas. All. Liverani.

Pineto (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Marrancone, D’Andrea, Bruzzaniti. All. Tisci.