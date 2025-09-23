Ternana-Pontedera: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Il Liberati torna ad accendersi per la sfida valida per la sesta giornata del Gruppo B di Serie C: Ternana-Pontedera (martedì 23 settembre, calcio d’inizio fissato alle 18:30). Padroni di casa a caccia del secondo successo davanti al...

Vincenzo Bellino Redattore 23 settembre - 03:32

Il Liberati torna ad accendersi per la sfida valida per la sesta giornata del Gruppo B di Serie C: Ternana-Pontedera (martedì 23 settembre, calcio d'inizio fissato alle 18:30). Padroni di casa a caccia del secondo successo davanti al pubblico amico, ma dovranno fare i conti con la rabbia e il desiderio di riscatto del Pontedera, reduce da un umiliante 4-0 del Campobasso.

Ternana-Pontedera: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming Gratis — TERNANA PONTEDERA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Vivere Ternana-Pontedera come se fossi seduto sugli spalti del Liberati è possibile. Con Bet365 puoi seguire Ternana-PontederaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Ternana-Pontedera in diretta streaming. La partita, in programma martedì 23 settembre alle ore 18:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Ternana — La squadra di Fabio Liverani si presenta al match con l’intenzione di sfruttare il fattore campo e riprendere subito la corsa. Dopo il pareggio di Sassari, il tecnico è pronto a ricorrere al turnover, dando spazio a chi finora ha avuto meno minuti. Rientra Martella, assente Meccariello per motivi familiari, mentre in attacco potrebbe esserci l’esordio del bulgaro Durmush, al fianco di Dubickas. La Ternana, che ha mostrato solidità ma anche margini di crescita in fase offensiva, vuole regalarsi i tre punti per restare nelle zone alte della classifica.

Qui Pontedera — Il percorso del Pontedera fin qui è stato altalenante. Dopo un avvio complicato con due sconfitte consecutive, i granata hanno rialzato la testa con un pareggio a Pineto e una vittoria sul Rimini, salvo poi subire un duro stop contro il Campobasso (4-0). La formazione di Menichini, la più giovane del girone con un’età media di appena 22 anni, cerca al Liberati un colpo di prestigio per rilanciare la propria stagione.

Ternana-Pontedera, probabili formazioni — TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Garetto, Tripi, Ndrecka; Orellana; Durmush, Dubickas. Allenatore: Fabio Liverani

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Ianesi; Andolfi. Allenatore: Leonardo Menichini