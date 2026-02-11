derbyderbyderby streaming Ternana-Ravenna, formazioni e streaming gratis: dove vederla in diretta tv live

Ternana-Ravenna, formazioni e streaming gratis: dove vederla in diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Ternana-Ravenna: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone B di Serie C propone una sfida di grande interesse allo stadio Liberati, dove Ternana e Ravenna si affrontano giovedì 12 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano l’ottava posizione con 30 punti e cercano un successo per rientrare con decisione nella corsa playoff, mentre gli ospiti sono secondi a quota 49 e viaggiano con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo da protagonisti del campionato. Il divario in classifica è netto, ma il fattore campo e la posta in palio rendono il confronto tutt’altro che scontato.

Hai tre possibilità per guardare Ternana-Ravenna in streaming gratis:

Dove vedere Ternana-Ravenna in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.

    • Il momento delle due squadre

    La Ternana, ottava con 30 punti, sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi, ma resta pienamente in corsa per un posto nella zona playoff. La squadra di Fabio Liverani punta su compattezza e solidità difensiva, cercando di sfruttare le occasioni nei momenti chiave della gara, soprattutto davanti al proprio pubblico.

    Il Ravenna, secondo a 49 punti, arriva a questa sfida forte di un cammino molto regolare. La formazione guidata da Marco Marchionni si distingue per equilibrio e continuità di rendimento, qualità che le hanno permesso di restare stabilmente nelle zone altissime della classifica e di presentarsi come una delle squadre più solide del girone.

    Le probabili formazioni di Ternana-Ravenna

    La Ternana dovrebbe confermare il 5-3-2, un sistema pensato per garantire copertura difensiva e densità in mezzo al campo. L’assetto consente di restare compatta e di affidarsi alle ripartenze, cercando di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

    Il Ravenna risponde con il collaudato 3-5-2, modulo che assicura equilibrio tra i reparti e permette di presidiare il centrocampo con continuità. L’obiettivo sarà quello di gestire il possesso e mantenere il controllo del ritmo, senza rinunciare alla spinta sugli esterni.

    Ternana (5-3-2): D'Alterio, Balcot, Donati, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Tripi, Vallocchia, Dubickas, Leonardi. Allenatore: Fabio Liverani

    Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni

