Ternana-Torres: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Ternana-Torres in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 31 gennaio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 05:38)

La partita tra Ternana e SEF Torres 1903, in programma domenica 1 febbraio 2026 alle 14:30, rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, inserita nel quadro della 24ª giornata del Girone B di Serie C.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Ternana-Torres in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Ternana-Torres nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Con un divario netto in classifica, il confronto si preannuncia ricco di tensione e spettacolo. La Ternana, attualmente ottava con 29 punti, ha ottenuto 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, segnando 23 gol e subendone 18. Nonostante un inizio di stagione promettente, la squadra di Fabio Liverani ha attraversato un periodo difficile, con due successi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite.

Dall'altra parte, la SEF Torres 1903 vive una situazione più complicata, trovandosi al diciottesimo posto con 17 punti, frutto di 2 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. Le statistiche parlano chiaro: 16 gol fatti e 28 subiti evidenziano una difesa fragile. L'allenatore Alfonso Greco dovrà cercare soluzioni per risollevare la squadra, che nelle ultime cinque gare ha raccolto una vittoria e quattro pareggi, mostrando resilienza ma anche difficoltà nel trasformare le buone prestazioni in risultati concreti.