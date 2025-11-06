La Ternana ospiterà la Vis Pesaro allo stadio Libero Liberati in occasione della tredicesima giornata del Girone B di Serie C. L’incontro è in programma per domenica 9 novembre 2025, con fischio d’inizio fissato alle ore 20:30. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Ternana-Vis Pesaro IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Ternana-Vis Pesaro, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta
La Ternana di Fabio Liverani ha raccolto 10 punti nelle cinque partite giocate finora al Libero Liberati, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con un bilancio di 7 reti realizzate e 5 subite. La Vis Pesaro, allenata da Roberto Stellone, ha invece ottenuto 6 punti nelle sei trasferte stagionali, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, segnando 6 gol e incassandone 7. Entrambe le formazioni attraversano un buon momento di forma e arrivano alla sfida con fiducia. Si prospetta una partita vivace e aperta, con la Ternana che parte leggermente avanti nei pronostici per la conquista dei tre punti.
Dove vedere Ternana-Vis Pesaro in diretta TV e streaming live—
La sfida tra Ternana e Vis Pesaro, in programma domenica 9 novembre, sarà disponibile in diretta streaming su Bet365. Piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per assistere al match. E' sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, gli utenti potranno seguire Ternana-Vis Pesaro in streaming e accedere all’intero palinsesto sportivo della settimana, ricco di incontri di calcio e altre discipline. Segui Ternana-Vis Pesaro in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.
