Ternana-Vis Pesaro, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta

La Ternana di Fabio Liverani ha raccolto 10 punti nelle cinque partite giocate finora al Libero Liberati, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con un bilancio di 7 reti realizzate e 5 subite. La Vis Pesaro, allenata da Roberto Stellone, ha invece ottenuto 6 punti nelle sei trasferte stagionali, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, segnando 6 gol e incassandone 7. Entrambe le formazioni attraversano un buon momento di forma e arrivano alla sfida con fiducia. Si prospetta una partita vivace e aperta, con la Ternana che parte leggermente avanti nei pronostici per la conquista dei tre punti.