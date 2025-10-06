The Strongest-San José, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Nella Coppa nazionale boliviana entriamo nel vivo. Dopo otto giornate possiamo iniziare a dare qualche verdetto, ma non tutti i posizionamenti sono sicuri. Situazioni ancora aperte, per esempio, sono quelle del The Strongest, con soli nove punti conquistati e l'incubo di restare fuori dalla Coppa. Il San José, invece, sembra essere tra i principali candidati per mettere le mani sul trofeo. Lunedì alle 02:00 le due squadre si affronteranno, ed è possibile seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il momento di forma delle due squadre—
Nella Copa Pacena il The Strongest non è riuscito a imporsi in maniera netta come ha fatto nel campionato. Infatti, è al terzo posto nel suo girone, preceduto dal Real Oruro con 16 punti e l'Always Ready con 14. Il primo posto dà la possibilità di accedere ai quarti di finale, mentre il secondo ed il terzo fa accedere agli ottavi; con l'ultimo, si viene eliminati. L'ultima posizione è occupata dal Tomayapo con un solo punto in meno al The Strongest, che dovrà cercare di invertire il trend negativo delle ultime partite. Il suo punto forte è la difesa, dato che è tra le squadre ad aver subito meno reti nella Copa Pacena.
Il San José invece occupa il primo posto nel suo girone e, come scritto nei paragrafi precedenti, è tra le squadre più attrezzate per vincere il torneo. Conta 12 punti, ma la classifica è molto corta ed è necessario continuare a vincere per non avere brutte sorprese. Al secondo posto del girone alberga il Bulo Bulo insieme all'Aurora con 11 punti e in ultima posizione c'è l'Accademia del Balompie, a 9.
Le possibili formazioni di The Strongest-San José—
The Strongest (4-3-3): Banegas; Supayabe, Chiatti, Pedraza, Moriceau; Somoya, Quiroga, Melgar; Amoroso, Chavez, Garcia.
San José (4-4-2): Rivas; Ramallo, Seimandi, Ceceri, Aponte; Villamil, Escobar, Vargas, Vasquez; Pena, Monterubianessi.
