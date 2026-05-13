Giovedì 14 maggio 2026, alle 16:30, il Thun ospita lo Young Boys all’Arena Thun in una partita che qui sentono parecchio. Perché magari gli altri hanno più soldi, più nome, più storia… ma quando il Thun entra in campo davanti alla sua gente, nessuno pensa mai di partire sconfitto. E infatti contro gli Young Boys ultimamente hanno imparato a fargli male davvero. Due vittorie consecutive non arrivano per caso. Arrivano quando una squadra corre più dell’altra, lotta più dell’altra e soprattutto ci crede più dell’altra. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI THUN-YOUNG BOYS CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Thun-Young Boys in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento del Thun

La squadra di Lustrinelli continua ad alternare ottime prestazioni a blackout improvvisi. Il Thun resta una squadra offensiva, intensa e capace di creare molto soprattutto davanti al proprio pubblico, ma nelle ultime settimane ha concesso troppo dal punto di vista difensivo. Eppure i precedenti recenti contro gli Young Boys raccontano di una squadra che sa esattamente come colpire i bernesi: aggressività, ritmo e attacchi verticali.

Il momento degli Young Boys

Gli Young Boys arrivano invece con fiducia rinnovata dopo il successo contro il Basilea. La squadra di Seoane sembra aver ritrovato fluidità offensiva e maggiore equilibrio nelle distanze tra i reparti. Males, Monteiro e Alvyn Sanches stanno garantendo velocità e qualità negli ultimi metri. Fuori casa però gli Young Boys hanno mostrato qualche fragilità di troppo durante questa stagione, soprattutto contro squadre capaci di alzare intensità e pressione.

Probabili formazioni di Thun-Young Boys

Il Thun dovrebbe confermare il 4-4-2 con Ibayi e Labeau chiamati ad attaccare continuamente la profondità e mettere pressione alla difesa ospite.

Gli Young Boys invece dovrebbero affidarsi al 4-2-3-1 con Males e Monteiro pronti a muoversi alle spalle di Bedia.

Thun (4-4-2): Spycher; Dahler, Bamert, Bürki, Fehr; Reichmuth, Janjicic, Rupp, Ibayi; Labeau, Dursun.

Young Boys (4-2-3-1): Keller; Valery, Wüthrich, Lauper, Benito; Pech, Fernandes; Males, Alvyn Sanches, Monteiro; Bedia.

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