Tigre-Aldosivi: dove vedere il match gratis in streaming

Tigre-Aldosivi, sfida tra ambizioni e continuità: cosa aspettarsi dal match del campionato argentino

Stefano Sorce 12 febbraio - 11:05

La Primera División argentina propone un confronto interessante tra Tigre-Aldosivi, con calcio d’inizio fissato per le 23:00 di giovedì 12 febbraio 2026. Il Tigre arriva con entusiasmo e continuità di risultati, mentre Aldosivi prova a restare agganciato alla parte centrale della classifica in una sfida che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.

Il momento delle due squadre — Il Tigre è una delle squadre più in forma del momento. Reduce da due vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali un sorprendente 4-1 in casa del River Plate, la squadra allenata da Diego Dabove ha dimostrato solidità e cinismo. Con 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime quattro giornate, Tigre occupa le prime posizioni della classifica e si distingue per l’efficacia offensiva. Il dato interessante è la capacità di colpire anche con poco possesso palla, sfruttando ripartenze e verticalità. In attacco, il tandem formato da Ignacio Russo e David Romero sta facendo la differenza.

L’Aldosivi arriva da un pareggio per 1-1 contro il Rosario Central, risultato che conferma una certa compattezza ma anche qualche limite nella fase offensiva. Negli ultimi dieci incontri di campionato, Aldosivi ha mostrato equilibrio (5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), ma fuori casa tende a soffrire quando viene pressato alto. La squadra concede poco (0,8 gol di media subiti), ma fatica a mantenere ritmo per tutti i novanta minuti.

Le probabili formazioni di Tigre-Aldosivi — Il Tigre dovrebbe schierarsi con il 4-4-2. Davanti a Zenobio, la linea difensiva sarà guidata da Laso e Barrionuevo, mentre a centrocampo Elias e Leyes daranno equilibrio. In attacco, Russo e Romero rappresentano una coppia complementare, capace di alternare fisicità e profondità.

L’Aldosivi risponderà con un 4-3-3 più orientato al controllo del gioco. Werner tra i pali, difesa compatta e centrocampo con Gino e Rolon chiamati a schermare. In avanti spazio a Junior Arias come riferimento centrale, supportato da Fernández e Palavecino.

Tigre (4-4-2): Zenobio; Moreno, Laso, Barrionuevo, Álvarez; Serrago, Elias, Leyes, Cabrera; Russo, Romero.

Aldosivi (4-3-3): Werner; González, Zalazar, Novillo, Rodriguez; Gino, Bochi, Rolon; Fernández, Arias, Palavecino.

