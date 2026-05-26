La notte adesso profuma di caccia. Il Tigre ha il fiato corto, gli artigli sporchi di battaglie complicate e davanti agli occhi vede una sola cosa: la possibilità di restare vivo in Copa Sudamericana. Allo stadio José Dellagiovanna non serviranno calcoli prudenti o passi lenti. Servirà l’istinto feroce di chi sa che questa è una di quelle partite dove si attacca subito, si ringhia su ogni pallone e si lotta fino all’ultimo respiro. Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, Tigre ospiterà Alianza Atletico nell’ultima giornata della fase a gironi di Copa Sudamericana. Per gli argentini esiste un solo risultato possibile: vincere per continuare a inseguire gli ottavi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TIGRE-ALIANZA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Tigre arriva a questa sfida con il sangue caldo di chi si è rimesso lentamente in piedi dopo settimane complicate. La squadra argentina ha ritrovato equilibrio e intensità, ma adesso deve trasformare quella rabbia controllata in una vittoria pesante, una di quelle che cambiano il destino europeo.

L’Alianza Atletico invece entra nella tana del Tigre con meno pressione ma anche con poche certezze. I peruviani non hanno ancora trovato una vittoria nel girone e hanno spesso sofferto il ritmo e l’aggressività delle squadre sudamericane più esperte. Eppure proprio le squadre senza nulla da perdere possono diventare pericolose.

Probabili formazioni

Il Tigre dovrebbe schierarsi con una formazione offensiva e molto aggressiva soprattutto sugli esterni. Davanti a Zenobio agiranno Moreno, Barrioneuvo, Arias e Alvarez, mentre Garay, Saralegui e Leyes dovranno garantire equilibrio e qualità nella costruzione. In avanti spazio a Elias, Romero e Russo.

L’Alianza Atletico dovrebbe invece affidarsi a una struttura più prudente e compatta. Prieto guiderà la difesa composta da Perleche, Villegas, Lujan e Gordillo. A centrocampo Del Castillo, Diaz e Lupu avranno il compito di limitare il palleggio argentino, mentre Perez, Robaldo e Penilla agiranno in fase offensiva.

Tigre: Zenobio; Moreno, Barrioneuvo, Arias, Alvarez; Garay, Saralegui, Leyes, Elias; Romero, Russo.

Alianza Atletico: Prieto; Perleche, Villegas, Lujan, Gordillo; Del Castillo, Diaz, Lupu; Perez, Robaldo, Penilla.

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