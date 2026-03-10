Tigre-Velez: dove vedere gratuitamente il match del campionato argentino

Tigre e Vélez Sarsfield si affrontano in uno scontro diretto tra due squadre in grande forma

Stefano Sorce 10 marzo - 00:13

Nella notte di martedì 10 marzo 2026 alle ore 23:45, lo stadio José Dellagiovanna sarà il palcoscenico della sfida tra Tigre-Velez Sarsfield, uno degli incontri più interessanti della giornata di Primera División argentina. In campo due squadre in ottima posizione di classifica che stanno vivendo un buon momento di forma.

Vuoi vedere Tigre-Velez Sarsfield in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Tigre-Velez Sarsfield sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Tigre-Velez Sarsfield in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Tigre arriva a questa partita dopo il pareggio per 2-2 contro il Gimnasia, una gara combattuta in cui la squadra ha mostrato un buon atteggiamento offensivo con 10 tiri nello specchio e il 55% di possesso palla. Le reti sono state realizzate da David Romero e Alan Barrionuevo. La squadra allenata da Diego Dabove sta disputando un campionato molto positivo: nelle ultime dieci partite ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 1,7 gol segnati a partita. Il principale riferimento offensivo è David Romero, già autore di 6 reti stagionali.

Il Vélez Sarsfield, invece, è attualmente capolista del campionato con 18 punti in 8 partite, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi, senza alcuna sconfitta. Nell’ultima giornata la squadra di Guillermo Barros Schelotto ha battuto Estudiantes per 1-0 grazie al gol decisivo di Florian Monzón. Il Vélez si distingue soprattutto per la solidità difensiva: nelle ultime dieci partite ha subito appena 0,6 gol di media, dimostrando una struttura tattica molto equilibrata.

Probabili formazioni di Tigre-Velez — Il Tigre dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Zenobio tra i pali; difesa composta da Moreno, Laso, Barrionuevo e Álvarez. A centrocampo Saralegui, Elías, Leyes e López, mentre in attacco agirà la coppia formata da Russo e Romero.

Il Vélez Sarsfield dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Montero in porta; linea difensiva composta da García, Mammana, Magallán e Gómez. In mediana Baeza e Aliendro, mentre sulla trequarti Andrada, Robertone e Lanzini supporteranno l’unica punta Monzón.

Tigre (4-4-2): Zenobio; Moreno, Laso, Barrionuevo, Álvarez; Saralegui, Elías, Leyes, López; Russo, Romero.

Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Aliendro; Andrada, Robertone, Lanzini; Monzón.

Vuoi vedere Tigre-Velez Sarsfield in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Tigre-Velez Sarsfield sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA