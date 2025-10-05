l padroni di casa proveranno a sfruttare la spinta del pubblico per ribaltare i pronostici, ma gli ospiti appaiono al momento più completi e in fiducia

Stefano Sorce 5 ottobre - 18:40

La notte del 7 ottobre promette scintille nel campionato di Primera B colombiana, dove il Tigres Zipaquirá ospita i Boyacá Patriotas per una sfida che si preannuncia intensa e carica di significato. Fischio d’inizio previsto per le 00.30 allo stadio Luis Carlos Galan Sarmiento, teatro di un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa fame di punti. Con Bet365 puoi seguire Tigres-Boyacà GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Tigres-Boyacá in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del calcio colombiano comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Tigres-Boyacà in diretta live.

Il momento delle due squadre — Per la formazione di casa, la stagione fin qui è stata segnata da alti e bassi. L’ultima uscita ufficiale, datata 28 settembre, si è chiusa con una sconfitta interna per 0-1 contro l’Inter Palmira, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Negli ultimi dieci incontri, i Tigres hanno raccolto solo 2 vittorie, a fronte di 6 sconfitte e 2 pareggi, numeri che spiegano la loro posizione defilata in classifica. Nonostante le difficoltà, la squadra allenata da Carlos Silva cerca di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta.

Dall’altra parte, il Boyacá Patriotas arriva a questa trasferta con grande fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. L’ultima vittoria, 2-0 contro il Real Santander il 26 settembre, ha confermato il momento d’oro della formazione di Tunja, che negli ultimi dieci incontri ha collezionato 7 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta. La squadra guidata da Diego Corredor continua a impressionare per solidità e intensità. Il Patriotas ha dimostrato di saper gestire le partite con equilibrio e concretezza, alternando un gioco organizzato in difesa a rapide ripartenze.

Le probabili formazioni di Tigres-Boyacà — Tigres (4-3-3): Huertas, Alvarez, Asprilla, Castro, Cuadros, Segura, Hincapie, Ibarra, Mosquera, Paez, Palacios. Allenatore: Carlos Silva.

Boyacà (4-4-2): Espitia, Aristizabal, Carabali, Figueroa, Garavito, Londono, Perea, Porras, Renteria, Salazar, Sarria. Allenatore: Corredor.