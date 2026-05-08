Gara 3 tra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves arriva in un momento molto delicato della serie, con l’equilibrio sull’1-1 ma con sensazioni completamente diverse dopo le prime due partite. Gli Spurs hanno appena mandato un messaggio fortissimo vincendo 133-95, una gara dominata praticamente dall’inizio alla fine grazie all’impatto di Victor Wembanyama, alla velocità di De’Aaron Fox e all’energia offensiva di Stephon Castle.

Minnesota invece è uscita dal secondo episodio della serie con parecchie domande, soprattutto sulla tenuta difensiva e sulla capacità di Anthony Edwards e Julius Randle di reggere il ritmo imposto da San Antonio. Guarda ora Timberwolves-Spurs GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Timberwolves

Il fattore campo ora si sposta al Target Center, dove i Timberwolves negli ultimi mesi hanno costruito gran parte della loro stagione. In casa Minnesota tende ad avere una difesa più fisica, ritmi leggermente più controllati e una presenza a rimbalzo molto più aggressiva, soprattutto con Gobert e Reid.

Qui Spurs

Gara 3 rappresenta probabilmente il primo vero test mentale della serie per gli Spurs: capire se il dominio visto in Gara 2 sia stato un episodio isolato oppure la conferma di una superiorità tecnica reale.

San Antonio arriva comunque nel miglior momento dell’anno. Il record esterno recente è eccellente e la squadra sembra giocare con enorme fiducia, soprattutto nei possessi veloci e nella circolazione offensiva. Wembanyama sta influenzando entrambe le metà campo anche quando non segna tantissimo, mentre Fox sta creando continui problemi nelle transizioni e nei pick and roll centrali.

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