Titans-Texans live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

15 novembre 2025

Domenica 16 novembre alle ore 19:00 (ora italiana) andrà in scena la sfida di NFL tra Titans e Texans. Guarda Titans-Texans IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — I Houston Texans, nonostante le difficoltà, hanno ancora la possibilità di lottare per un posto come wild card nella AFC, ma per realizzare questa ambizione dovranno necessariamente vincere almeno sei delle ultime otto partite della stagione. Anche se saranno privi del loro quarterback titolare, CJ Stroud, che ha fatto finora la differenza, Davis Mills sta riuscendo a offrire delle buone prestazioni quando chiamato in causa, mantenendo la squadra competitiva. I ricevitori, inoltre, stanno facendo il loro dovere, e la connessione tra Mills e i suoi target sta crescendo, il che dà un po’ di speranza per il futuro immediato della squadra. Houston dovrà comunque trovare la forza di vincere in modo costante, senza più errori, se vuole mantenere vive le sue speranze di post-season.

D'altro canto, i Tennessee Titans stanno vivendo una stagione che sembra ormai senza salvezza, con il campionato che si avvicina velocemente alla conclusione e poche cose positive da salvare. La squadra è ormai fuori dalla lotta per i play-off e può concentrarsi solo su come ristrutturare il roster in vista della prossima stagione. Un'area che necessita di particolare attenzione è senza dubbio la linea offensiva, che è stata uno dei principali punti deboli dell'intero team. Proteggere meglio il quarterback e migliorare il gioco di corsa saranno probabilmente priorità per i Titans durante l’inverno e la fase di preparazione alla prossima stagione.

In questo scenario, il pronostico per la partita è senza dubbio a favore di Houston. I Texans sono più motivati, con ancora la speranza di centrare un posto nei play-off, mentre i Titans sembrano ormai aver abbassato la guardia. Per Houston, una sconfitta sarebbe quasi come mettere una pietra tombale sulla stagione, quindi la necessità di vincere è assoluta. La partita, quindi, è un'occasione d’oro per i Texans per proseguire la loro corsa, e considerando il divario di motivazione e forma, dovrebbero essere nettamente favoriti.

