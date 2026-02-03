derbyderbyderby streaming Tolosa-Amiens streaming gratis: la partita in diretta tv live

La diretta streaming

Tolosa-Amiens streaming gratis: la partita in diretta tv live

Tolosa-Amiens streaming gratis: la partita in diretta tv live - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Tolosa-Amiens: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Coppa di Francia entra nel vivo con gli ottavi di finale e propone Tolosa-Amiens, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30. Gara secca, senza appello: chi vince passa il turno, chi perde saluta la competizione.

Il Tolosa parte con i favori del pronostico grazie a una rosa più profonda e a un’identità di gioco ormai consolidata, mentre l’Amiens si affida a compattezza e spirito di sacrificio per provare a sorprendere.

Hai tre possibilità per guardare Tolosa-Amiens in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TOLOSA-AMIENS SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI TOLOSA-AMIENS SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI TOLOSA-AMIENS SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Tolosa-Amiens in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta di Tolosa-Amiens è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Tolosa-Amiens nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Tolosa di Carles Martinez si schiera con il 3-4-2-1, modulo che punta su costruzione dal basso e inserimenti dei trequartisti. Gboho e Magri sono chiamati a dare qualità e peso offensivo, mentre Nicolaisen guida la linea difensiva.

    L’Amiens, allenato da Omar Daf, risponde con il 4-4-2, assetto più prudente ma solido. La squadra cercherà di restare compatta e colpire in ripartenza, affidandosi all’esperienza di Monconduit in mezzo al campo.

    Le probabili formazioni di Tolosa-Amiens

    —  

    Confermati i moduli annunciati per una sfida che si preannuncia intensa e combattuta.

    Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres Jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez

    Amiens (4-4-2): Bernardoni, Talbot, Bakayoko, Lo, Appiah, Hamache, Monconduit, Fofana, Lutin, Lobry, Averlant. Allenatore: Omar Daf

    Guarda ora Tolosa-Amiens in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Tolosa-Amiens in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Tolosa-Amiens è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Nizza-Montpellier diretta tv live: formazioni e dove vedere lo streaming gratis
    Lorient-Paris FC streaming gratis: la coppa di Francia in diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA