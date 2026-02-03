La Coppa di Francia entra nel vivo con gli ottavi di finale e propone Tolosa-Amiens, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30. Gara secca, senza appello: chi vince passa il turno, chi perde saluta la competizione.
La diretta streaming
Tolosa-Amiens streaming gratis: la partita in diretta tv live
Il Tolosa parte con i favori del pronostico grazie a una rosa più profonda e a un’identità di gioco ormai consolidata, mentre l’Amiens si affida a compattezza e spirito di sacrificio per provare a sorprendere.
Hai tre possibilità per guardare Tolosa-Amiens in streaming gratis:
Dove vedere Tolosa-Amiens in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Tolosa-Amiens è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Tolosa di Carles Martinez si schiera con il 3-4-2-1, modulo che punta su costruzione dal basso e inserimenti dei trequartisti. Gboho e Magri sono chiamati a dare qualità e peso offensivo, mentre Nicolaisen guida la linea difensiva.
L’Amiens, allenato da Omar Daf, risponde con il 4-4-2, assetto più prudente ma solido. La squadra cercherà di restare compatta e colpire in ripartenza, affidandosi all’esperienza di Monconduit in mezzo al campo.
Le probabili formazioni di Tolosa-Amiens—
Confermati i moduli annunciati per una sfida che si preannuncia intensa e combattuta.
Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres Jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez
Amiens (4-4-2): Bernardoni, Talbot, Bakayoko, Lo, Appiah, Hamache, Monconduit, Fofana, Lutin, Lobry, Averlant. Allenatore: Omar Daf
Per seguire lo streaming gratis di Tolosa-Amiens è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA