Tolosa-Le Havre in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Tolosa-Le Havre, Ligue 1: domenica 2 novembre alle 17:15. Analisi, formazioni, curiosità e streaming gratis live del match tra due squadre in crescita

Stefano Sorce 1 novembre - 15:18

Domenica 2 novembre alle ore 17:15, allo Stadium Municipal di Tolosa, andrà in scena una sfida interessante valida per la dodicesima giornata di Ligue 1 tra Tolosa e Le Havre.

Come arrivano le due squadre — Il Tolosa di Martinez ha mostrato grande compattezza e spirito di squadra in questo avvio di stagione. I viola hanno totalizzato 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, mettendo a segno 17 gol e subendone 15. Dopo la sconfitta con il Monaco e il pareggio contro il Rennes, la squadra è comunque rimasta a ridosso delle zone europee, dimostrando maturità e solidità. Martinez si è detto soddisfatto della reazione vista nell’ultimo pareggio in rimonta, ma ha sottolineato la necessità di migliorare la concentrazione nei momenti chiave. Dall’infermeria non arrivano buone notizie: restano fuori Messali (caviglia), Azizi (rottura dei legamenti) e Schmidt, ancora in fase di recupero.

Il Le Havre sta attraversando il suo momento migliore da inizio stagione. La squadra di Digard arriva infatti da due vittorie consecutive, contro Auxerre e Brest, che hanno rilanciato i normanni e aumentato la fiducia in tutto il gruppo. Sei punti in due partite dopo un avvio difficile significano tanto, anche sul piano mentale. Il tecnico Digard ha elogiato il coraggio dei suoi e il successo del nuovo sistema di gioco, con qualche cambio tattico che sembra aver dato i risultati sperati. Tuttavia, non mancano le assenze: fuori Logbo (spalla) e Samatta (problema muscolare), entrambi indisponibili per la trasferta di Tolosa.

Le probabili formazioni di Tolosa-Le Havre — Nel Tolosa, Martinez punterà ancora sul 3-4-3, un modulo che esalta l’ampiezza e la velocità sulle fasce. In porta ci sarà Restes, protetto dal trio difensivo composto da McKenzie, Cresswell e Nicolaisen. Sulle corsie laterali spazio a Donnum e Methalie, con compiti sia offensivi che difensivi, mentre in mezzo al campo agiranno Casseres e A. Francis, chiamati a garantire equilibrio e copertura. Davanti, confermato il tridente con Magri e Gboho larghi e Emersonn come riferimento centrale, in un attacco che punta molto sulla velocità e la capacità di attaccare gli spazi.

Nel Le Havre, Digard confermerà il 4-3-1-2, modulo che ha rilanciato la squadra nelle ultime due giornate. Diaw difenderà i pali, con una retroguardia composta da Nego, Sanganté, Lloris e Zouaoui. In mediana, Touré, abile negli inserimenti di testa, Seko e Ndiaye garantiranno dinamismo e fisicità, mentre Kechta agirà da trequartista dietro le due punte Doucouré e Soumaré, tandem offensivo che ha trovato grande intesa e concretezza.

Tolosa (3-4-3): Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Donnum, Casseres, A. Francis, Methalie; Magri, Emersonn, Gboho. Allenatore: Martinez.

Le Havre (4-3-1-2): Diaw; Nego, Sanganté, Lloris, Zouaoui; A. Touré, Seko, Ndiaye; Kechta; Doucouré, Soumaré. Allenatore: Digard.

