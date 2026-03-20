Non perdere Tolosa-Lorient: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 17:02)

Sabato 21 marzo scendono in campo Tolosa e Lorient allo Stadium de Tolouse, in occasione della ventiseiesima giornata del campionato francese. Il match inizierà alle 17.00 di pomeriggio e sarà tra le partite più avvincenti del weekend. Per scoprire come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere quest'articolo.

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Dove vedere Tolosa-Lorient in diretta TV e streaming gratis — Tolosa-Lorient sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I padroni di casa si presentano con un leggero ritardo in classifica rispetto al Lorient. Il Tolosa, infatti, occupa l'undicesima posizione in classifica con 34 punti. Gli ultimi risultati non sono particolarmente soddisfacenti dato che ha rimediato ben tre sconfitte nelle ultime cinque giornate. La compagine, però, ha dato un segnale di ripresa nella gara della settimana scorsa contro il Metz, vincendo in trasferta con un pirotecnico 3-4. Discorso diverso per il Lorient, che si presenta da favorito a questo match della ventisettesima giornata di Ligue 1. Infatti, al nono posto attualmente, conta 37 punti e ha guadagnato 9 punti nelle ultime cinque giornate di campionato, somma di due vittorie e tre pareggi. Risultati che evidenziano, soprattuto, solidità.

Le probabili formazioni di Tolosa-Lorient — Le due squadre scenderanno in campo molto probabilmente con lo stesso modulo. I padroni di casa approveranno al match con un 3-4-3, in cui la batteria offensiva sarà composta da Hidalgo, Emersonn e Gboho. Il Lorient, che risponde con lo stessa disposizione, punterà in attacco su Dieng, Karim e Makengo.

Toulouse (3-4-3): Restes; Sidibé, Nicolaisen, McKenzie: Donnum, Casseres, P. D. Diop, Kamanzi; S. Hidalgo, Emersonn, Gboho. Allenatore: Martinez

Lorient (3-4-3): Mvogo; Adjei, Talbi, A. Faye; Le Bris, Avom Ebong, Cadiou, A. Kouassi; Makengo, B. Dieng, D. Karim. Allenatore: Pantaloni