Tolosa-Metz in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Tolosa-Metz, sfida di Ligue 1 del 19 ottobre 2025 alle 17:15: statistiche, probabili formazioni e streaming gratis su Bet365.

Stefano Sorce 18 ottobre - 17:35

Domenica 19 ottobre 2025, lo Stadium Municipal di Tolosa ospiterà una sfida che promette scintille tra due squadre dai destini opposti: Tolosa-Metz. Guarda ora Tolosa-Metz GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365!

Come arrivano le due squadre al match — Il Tolosa ha ritrovato il sorriso. Dopo un periodo negativo, contraddistinto da tre sconfitte e un pareggio, la formazione di Martinez ha conquistato una vittoria di prestigio sul campo del Lione (1-2). Un successo che ha dato fiducia all’ambiente e rilanciato i viola in classifica, dove ora si trovano al nono posto con 10 punti. Il tecnico Martinez ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo il trionfo: “Felice, felicissimo. Stiamo lavorando duramente e i risultati iniziano a vedersi. Non ho mai perso fiducia in questi ragazzi: questa è la mentalità giusta.”

Momento completamente opposto per il Metz, ancora a secco di vittorie dopo sette giornate di Ligue 1 (2 pareggi e 5 sconfitte). La squadra di Le Mignan ha mostrato limiti difensivi e scarsa incisività sotto porta, come dimostrato dal pesante 0-3 subito contro il Marsiglia nell’ultimo turno. Le assenze non aiutano: fuori Malick Mbaye, Stambouli, Mboula e Ba, tutti infortunati.

Le probabili formazioni di Tolosa-Metz — Martinez dovrebbe confermare il suo 3-4-3, con Restes in porta, McKenzie, Cresswell e Nicolaisen in difesa. A centrocampo spazio a Sidibé, Abu Francis, Casseres e Methalie, mentre in attacco agiranno Donnum, Magri e Gboho, con quest’ultimo in grande crescita di forma.

Il Metz dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1, con Fischer tra i pali, Kouao, Sané, Yegbe e Ballo-Touré in difesa. In mezzo al campo Traoré e Stambouli garantiranno equilibrio, mentre Tsitaishvili, Hein e Sabaly agiranno alle spalle di Diallo, unico riferimento offensivo.

Tolosa (3-4-3): Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Sidibé, Abu Francis, Casseres, Methalie; Donnum, Magri, Gboho. Allenatore: Martinez.

Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, S. Sané, Yegbe, Ballo-Touré; Traoré, Stambouli; Tsitaishvili, Hein, Sabaly; Diallo. Allenatore: Le Mignan.

