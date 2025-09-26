Il weekend francese post Marsiglia-PSG, con la vittoria a sorpresa dell'OM vede un'altra sfida attesissima in programma ovvero Lille-Lione, big match del sesto turno di Ligue 1. In questa previee noi analizzeremo Tolosa-Nantes, match in programma sabato 27 settembre alle ore 19 che si potrà vedere in diretta streaming gratis. Ti spieghiamo tutto nelle prossime righe.
Tolosa-Nantes: dove vedere il match di Ligue 1 in diretta tv e streaming live
Tolosa-Nantes, lo stato di forma delle due squadre—
I padroni di casa sono noni in classsifica con un ruolino di marcia di 2 vittorie e 3 sconfitte ma con 3 ko consecutivi sul gruppone, ultimo dei quali 1-0 in trasferta contro l'Auxerre. I viola ospita il Nantes penultimo in classifica con 4 punti e col peggior attacco del campionato visti i soli 3 goal segnati in 450 minuti. I gialloverdi arrivano dal 2-2 interno contro il Rennes e lontano dalle mura amiche in tutto il 2025 hanno vinto solo 2 volte. Interessante notare come nella scorsa Ligue 1 le due formazioni hanno prodotto due pareggi per 0-0 negli scontri diretti.
Probabili formazioni Tolosa-Nantes—
Padroni di casa senza Azizi, Messali e Vossah. Ospiti che dovranno fare a meno solo di Coquelin.
TOLOSA (3-4-3) - Restes; Nicolaisen, Creswell, McKenzie; Donnum, Casseres, Francis, Mathalie; Edjouma, Magri, Gboho. All. Martinez.
NANTES (4-3-3) - Lopes; Amain, Awaziem, Tati; Mwanga, Lepenant, Leroux; Lahdo, Mostafa, Abline. All. Castro.
