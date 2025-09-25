Ligue1, Strasburgo-Marsiglia: diretta tv e streaming LIVE del match

Il contesto è quello delle grandi occasioni e i numeri raccontano di un match apertissimo. le due compagini si sono affrontate 114 volte nella loro storia e il bilancio pende a favore dell’OM

Stefano Sorce 25 settembre - 11:49

Il turno numero sei della Ligue 1 2025/26 si apre con un anticipo dal grande fascino: venerdì 26 settembre alle ore 20:45, allo stadio de la Meinau, il sorprendente Strasburgo ospiterà il Marsiglia in una sfida che promette spettacolo e che può già dire molto sulle ambizioni stagionali delle due formazioni. Da una parte c’è la squadra di Liam Rosenior, protagonista di un avvio di campionato brillante e capace di raccogliere 12 punti in cinque partite, issandosi così nel gruppo di testa. Dall’altra l’OM di Roberto De Zerbi, reduce dall’impresa contro il Paris Saint-Germain e deciso a trovare continuità per rilanciare le proprie ambizioni dopo un inizio altalenante.

Il momento delle due squadre — Il Racing Strasburgo vive un momento molto positivo. Sotto la presidenza di Marc Keller e con il supporto del consorzio BlueCo, lo stesso che controlla il Chelsea, il club alsaziano ha completato un percorso di crescita culminato lo scorso anno con il settimo posto e la qualificazione alla Conference League. Quest’anno l’obiettivo è confermarsi ad alti livelli e, perché no, provare a insidiare posizioni ancora più prestigiose. Il mercato ha visto la permanenza del bomber Emanuel Emegha, autore di 14 gol nella scorsa stagione, mentre il rendimento recente parla chiaro: tre vittorie nelle prime quattro gare e un prezioso successo per 3-2 in trasferta contro il Paris FC nell’ultimo turno. Unico neo, la sconfitta contro il Monaco, l’unico grande avversario affrontato finora, in una partita comunque giocata a viso aperto e con un pizzico di sfortuna.

Dall’altra parte, il Marsiglia cerca la svolta definitiva. I nove punti conquistati fin qui non rappresentano il bottino sperato, ma il successo contro il PSG ha ridato slancio e fiducia a un gruppo che vuole competere per il titolo. De Zerbi ha arricchito la rosa con innesti importanti, pescando anche dalla Serie A con giocatori come Weah e Pavard. La stagione, però, sarà lunga e intensa, con la Champions League pronta a tornare protagonista: dopo il ko all’esordio contro il Real Madrid, l’OM cercherà i primi punti nel prossimo impegno contro l’Ajax.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Marsiglia — Sul piano tattico, lo Strasburgo dovrebbe confermare il suo 4-4-2, con Penders tra i pali, Ouattara, Doukouré, Sarr e Chilwell in difesa. A centrocampo agiranno Moreira, El Mourabet, Barco e Godo, mentre in attacco spazio alla coppia Paez-Panichelli. Rosenior dovrà fare a meno di Nanasi, infortunato, e Nizgoula, squalificato.

Il Marsiglia risponderà con il classico 4-2-3-1 di De Zerbi. Rulli difenderà i pali, davanti a lui linea difensiva con Pavard, Balerdi, Medina ed Emerson. In mediana ci saranno Kondogbia (in dubbio) e Hojbjerg, con Greenwood, O’Riley e Weah a supporto dell’unica punta Aubameyang. Out Traorè, fermo ai box.

Strasburgo (4-4-2): Penders; Ouattara, Sarr, Doukouré, Chilwell; Moreira, El Mourabet, Barco, Godo; Paez, Panichelli. Allenatore: Rosenior.

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, O’ Riley, Hojbjerg, Emerson; Greenwood, Igor Paixao; Gouiri. Allenatore: De Zerbi.