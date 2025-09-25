Aston Villa-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la partita valida per la prima giornata della competizione tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 10:53)

La seconda parte della prima giornata di Europa League prosegue nella serata di giovedì. Tra le partite in programma c'è quella tra Aston Villa e Bologna, in campo alle ore 21:00 al Villa Park. Entrambe le squadre arrivano dalla partecipazione dell'anno scorso in Champions League e puntano a partire con il piede giusto nella competizione. Ecco dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Falsa partenza per l'Aston Villa fino a questo momento, con la gara di giovedì sera che può rappresentare la svolta. La squadra di Emery non ha ancora vinto una partita in questa stagione. In campionato ha raccolto 3 pareggi (0-0 con Newcastle ed Everton e 1-1 con Sunderland) e 2 sconfitte (1-0 a Brentford e 0-3 in casa con il Crystal Palace). In coppa, infine, è stato eliminato dal Brentford ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Inizio migliore per il Bologna, anche se non perfetto. La squadra di Italiano ha giocato 4 partite, vincendone 2 e perdendone 2. In casa ha fatto bottino pieno, sconfiggendo Como (1-0) e Genoa (2-1). In trasferta ha invece perso con Roma (1-0) e Milan (1-0). Le gare lontane dal Dall'Ara erano certamente difficili, così come sarà l'incontro di giovedì sera.

Le probabili formazioni di Aston Villa e Bologna — Emery non potrà contare su Ross Barkley per la partita, mentre in forte dubbio sono Tielemans, Garcia e Onana. Per Italiano, invece, sono confermate le indisponibilità di Immobile, Pobega e Casale. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Kamara, McGinn; Guessand, Elliott, Sancho; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Aston Villa-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la prima giornata di Europa League in programma giovedì 25 settembre alle ore 21:00 sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252. Per chi vuole, la sfida sarà infine disponibile in diretta streaming su Sky Go e su Now.