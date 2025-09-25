derbyderbyderby streaming Aston Villa-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

EUROPA LEAGUE

Aston Villa-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Aston Villa Bologna dove vedere
Ecco come poter seguire la partita valida per la prima giornata della competizione tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La seconda parte della prima giornata di Europa League prosegue nella serata di giovedì. Tra le partite in programma c'è quella tra Aston Villa e Bologna, in campo alle ore 21:00 al Villa Park. Entrambe le squadre arrivano dalla partecipazione dell'anno scorso in Champions League e puntano a partire con il piede giusto nella competizione. Ecco dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Falsa partenza per l'Aston Villa fino a questo momento, con la gara di giovedì sera che può rappresentare la svolta. La squadra di Emery non ha ancora vinto una partita in questa stagione. In campionato ha raccolto 3 pareggi (0-0 con Newcastle ed Everton e 1-1 con Sunderland) e 2 sconfitte (1-0 a Brentford e 0-3 in casa con il Crystal Palace). In coppa, infine, è stato eliminato dal Brentford ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Aston Villa Unai Emery
Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Inizio migliore per il Bologna, anche se non perfetto. La squadra di Italiano ha giocato 4 partite, vincendone 2 e perdendone 2. In casa ha fatto bottino pieno, sconfiggendo Como (1-0) e Genoa (2-1). In trasferta ha invece perso con Roma (1-0) e Milan (1-0). Le gare lontane dal Dall'Ara erano certamente difficili, così come sarà l'incontro di giovedì sera.

Le probabili formazioni di Aston Villa e Bologna

—  

Emery non potrà contare su Ross Barkley per la partita, mentre in forte dubbio sono Tielemans, Garcia e Onana. Per Italiano, invece, sono confermate le indisponibilità di Immobile, Pobega e Casale. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Kamara, McGinn; Guessand, Elliott, Sancho; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

bologna italiano
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Aston Villa-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita valida per la prima giornata di Europa League in programma giovedì 25 settembre alle ore 21:00 sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252. Per chi vuole, la sfida sarà infine disponibile in diretta streaming su Sky Go e su Now.

