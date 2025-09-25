Pro Patria-Albinoleffe, sesta giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 25 settembre - 01:54

Pro Patria-Albinoleffe, derby lombardo al Carlo Speroni di Busto Arsizio. Padroni di casa in evidente difficoltà, terzultimi in classifica con soli due punti conquistati dopo cinque giornate. Nessuna vittoria all'attivo per la truppa di Leandro Greco che affronta una compagine che ha festeggiato lo scorso weekend il primo successo stagionale, battendo 2-1 il Cittadella, e andrà a caccia del bis.

Pro Patria-Albinoleffe: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming — PRO PATRIA ALBINOLEFFE SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Pro Patria-Albinoleffe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Pro Patria-Albinoleffe in diretta streaming. La partita, in programma giovedì 25 settembre alle ore 18:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Pro Patria — La formazione bustocca vive un momento complicato: ancora senza vittorie e con soli 2 punti conquistati in 5 gare, il gruppo allenato da Leandro Greco fatica a trovare equilibrio e concretezza. La penultima posizione in graduatoria riflette un avvio negativo, segnato da troppe reti subite (10) e poche certezze in avanti. Servirà una scossa immediata per invertire la rotta.

Qui Albinoleffe — La squadra di Giovanni Lopez mostra un rendimento più stabile, pur senza brillare. Con 5 punti raccolti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), i seriani cercano continuità e soprattutto maggiore solidità lontano da casa, dove i risultati sono stati altalenanti. L’ultimo successo interno ha però dato morale, e l’obiettivo è sfruttare questa energia per allungare in classifica.

Pro Patria-Albinoleffe, probabili formazioni — PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Bagatti, Dimarco, Di Munno, Ferri, Orfei; Mastroianni, Citterio. Allenatore: Leandro Greco

ALBINOLEFFE (3-5-2): Di Chiara; Barba, Potop, Baroni; Garattoni, Mandelli, Astrologo, Parlati, Gusu; Sarr, Angeloni. Allenatore: Giovanni Lopez