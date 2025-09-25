Dolomiti Bellunesi-Vicenza, sesta giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 25 settembre - 01:44

Derby veneto al Zugni Tauro: Dolomiti Bellunesi-Vicenza, valida per la sesta giornata del Gruppo A di Serie C, è una sfida delicata per una serie di motivi. I padroni di casa non hanno ancora centrato l'appuntamento con i tre punti per la prima volta in stagione (4 pareggi e una sconfitta); gli ospiti invece, guidano la classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie e una sconfitta

Qui Dolomiti Bellunesi — La formazione guidata da Nicola Zanini sta vivendo un avvio di stagione complicato. Con soli 4 punti in classifica, frutto di quattro pareggi e una sconfitta, i bellunesi faticano a trasformare le prestazioni in successi concreti. I numeri parlano chiaro: 5 gol fatti e 8 subiti, con un rendimento casalingo ancora senza vittorie. Servirà una prova di carattere per invertire la rotta e dare fiducia all’ambiente.

Qui Vicenza — Il cammino del Vicenza di Fabio Gallo è stato finora praticamente perfetto. I biancorossi sono in vetta con 13 punti grazie a quattro vittorie e un pareggio, sostenuti da una difesa granitica (solo 1 gol incassato) e un attacco prolifico da 11 reti realizzate. L’ultima vittoria per 3-0 contro la Pro Patria ha confermato il momento di forma eccellente di una squadra che vuole continuare a correre nelle zone alte della classifica.

Dolomiti Bellunesi-Vicenza, probabili formazioni — DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Abati; Barbini, Milesi, Mondonico; Saccani, Clemenza, Burrai, Brugnolo, Mignanelli; Marconi, Toci. Allenatore: Nicola Zanini

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Pellizzari, Carraro, Vitale, Costa; Morra, Stückler. Allenatore: Fabio Gallo