Trento-Pergolettese: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Trento-Pergolettese, sesta giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 25 settembre - 01:32

Trento-Pergolettese, gara valida per la sesta giornata del Gruppo A di Serie C e sfida tra due compagini che occupano posizioni di classifica differenti, ma sono entrambe reduci da una sconfitta. Gli ospiti sono stati sconfitti dall'Inter Under 23, mentre i padroni di casa sono capitolati sul campo del Lecco.

Qui Trento — Il gruppo guidato da Luca Tabbiani sta vivendo un avvio di stagione altalenante. Con 5 punti raccolti in cinque giornate, i gialloblù hanno mostrato qualche difficoltà soprattutto tra le mura amiche, dove non è ancora arrivata la vittoria. Una squadra che cerca equilibrio e continuità, con la necessità di dare un segnale forte davanti al proprio pubblico.

Qui Pergolettese — La formazione di Giacomo Curioni ha iniziato con piglio deciso, trovandosi già nelle zone alte della classifica con 9 punti. Il punto di forza è la solidità lontano da casa: due trasferte e due successi. Con un attacco concreto e una difesa attenta, i gialloblù cremaschi vogliono consolidare la loro posizione e continuare la corsa nelle prime file del girone.

Trento-Pergolettese, probabili formazioni — TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Cappelletti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati, Giannotti; Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani

PERGOLETTESE (4-3-1-2): Cordaro; Aidoo, Benvenuto, Bane, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino; Parker, Tomaselli. Allenatore: Giacomo Curioni