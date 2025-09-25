Trento-Pergolettese: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Trento-Pergolettese, gara valida per la sesta giornata del Gruppo A di Serie C e sfida tra due compagini che occupano posizioni di classifica differenti, ma sono entrambe reduci da una sconfitta. Gli ospiti sono stati sconfitti dall'Inter Under 23, mentre i padroni di casa sono capitolati sul campo del Lecco.
La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Bet365 per gli utenti registrati.
Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Trento-Pergolettese in diretta streaming. La partita, in programma giovedì 25 settembre alle ore 18:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.
Qui Trento—
Il gruppo guidato da Luca Tabbiani sta vivendo un avvio di stagione altalenante. Con 5 punti raccolti in cinque giornate, i gialloblù hanno mostrato qualche difficoltà soprattutto tra le mura amiche, dove non è ancora arrivata la vittoria. Una squadra che cerca equilibrio e continuità, con la necessità di dare un segnale forte davanti al proprio pubblico.
Qui Pergolettese—
La formazione di Giacomo Curioni ha iniziato con piglio deciso, trovandosi già nelle zone alte della classifica con 9 punti. Il punto di forza è la solidità lontano da casa: due trasferte e due successi. Con un attacco concreto e una difesa attenta, i gialloblù cremaschi vogliono consolidare la loro posizione e continuare la corsa nelle prime file del girone.
Trento-Pergolettese, probabili formazioni—
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Cappelletti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati, Giannotti; Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani
PERGOLETTESE (4-3-1-2): Cordaro; Aidoo, Benvenuto, Bane, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino; Parker, Tomaselli. Allenatore: Giacomo Curioni
