Crystal Palace-Liverpool, dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

I due club, che tornano ad affrontarsi dopo la finale di Community Shield, non hanno ancora perso una partita in questa Premier League

Jacopo del Monaco 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 17:46)

In occasione della sesta giornata della Premier League andrà in scena la sfida tra Crystal Palace e Liverpool e, di seguito, troverete le informazioni utili per vedere la partita. Le due squadre si affronteranno alle ore 16:00 di domani pomeriggio presso il Selhurst Park. I due club si sono già incrociati nella finale di Community Shield, con la squadra di Londra che ha avuto la meglio ai calci di rigore.

Come arrivano le due squadre alla sfida Il Crystal Palace è nelle zone alte della classifica in Premier League grazie ai suoi 9 punti. La squadra allenata dall'austriaco Oliver Glasner, ancora imbattuta in campionato, ha pareggiato 0-0 contro Chelsea e Sunderland, mentre il match contro il Nottingham Forest è terminato 1-1. Le due vittorie in Premier, invece, sono arrivate entrambe fuori casa contro Aston Villa (0-3) e West Ham (1-2). La prossima settimana, le Eagles faranno il loro esordio in Conference League contro la Dinamo Kiev.

Dopo la sconfitta in finale di Community Shield, il Liverpool di Arne Slot ha collezionato ben sette vittorie di fila tra campionato e coppe. Nella massima competizione inglese è primo a punteggio pieno, in Champions League ha esordito con la vittoria per 3-2 contro l'Atlético Madrid grazie al gol nei minuti di recupero di Virgil van Dijk. Pochi giorni fa, i Reds hanno vinto 2-1 il match di Carabao Cup contro il Southampton grazie ai gol di due nuovi acquisti: Aleksander Isak e Hugo Ekitiké, che hanno ricevuto l'assist da Federico Chiesa.

Probabili formazioni — Il Crystal Palace non potrà fare affidamento su Benítez, Doucouré e Riad, mentre sono in dubbio le presenze di Sarr, Yeremy Pino e Kporha. Per quanto riguarda il Liverpool, invece, non ci sarà lo squalificato Hugo Ekitiké, espulso in Carabao Cup, mentre saranno assenti per infortunio Bajčetić e il nostro connazionale Giovanni Leoni, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e starà ai box per diversi mesi.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Kamada; Mateta. All: Glasner

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. All: Slot

Crystal Palace-Liverpool, dove vedere l'incontro — Le due compagini non hanno ancora perso una partita in quest'edizione della massima competizione inglese e domani, quindi, una delle due potrebbe cedere. Il match tra Eagles e Reds inizierà alle ore 16:00 di domani e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Uno. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.