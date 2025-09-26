Crystal Palace-Liverpool, i tre precedenti più emozionanti tra i due club

Crystal Palace-Liverpool, i tre migliori match tra i due club

La prima partita importante tra Eagles e Reds è molto recente e rappresenta l'esordio stagionale delle due squadre. Avendo vinto rispettivamente FA Cup e Premier League, le due compagini hanno giocato la finale di Community Shield il 10 agosto al Wembley Stadium. Nel primo tempo il Liverpool ha segnato due reti coi nuovi arrivati Hugo Ekitiké e Jeremie Frimpong, mentre i detentori della coppa nazionale hanno segnato con Mateta. Al 77' del secondo tempo il Crystal Palace ha pareggiato grazie al gol di Sarr. Arrivati ai rigori, la squadra rossoblù ha vinto soprattutto grazie al portiere Dean Henderson, il quale ha parato due tiri. Con questa vittoria, il Crystal Palace ha vinto il Community Shield per la prima volta nella sua storia.