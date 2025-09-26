In occasione della sesta giornata di Premier League si affronteranno Crystal Palace e Liverpool. Le due squadre si sfidano alle ore 16:00 di domani presso il Selhurst Park. In vista di questo match della massima competizione inglese, vi presentiamo le tre partite tra i due club che hanno regalato gol ed emozioni.
Premier League
Crystal Palace-Liverpool, i tre precedenti più emozionanti tra i due club
Crystal Palace-Liverpool, i tre migliori match tra i due club—
La prima partita importante tra Eagles e Reds è molto recente e rappresenta l'esordio stagionale delle due squadre. Avendo vinto rispettivamente FA Cup e Premier League, le due compagini hanno giocato la finale di Community Shield il 10 agosto al Wembley Stadium. Nel primo tempo il Liverpool ha segnato due reti coi nuovi arrivati Hugo Ekitiké e Jeremie Frimpong, mentre i detentori della coppa nazionale hanno segnato con Mateta. Al 77' del secondo tempo il Crystal Palace ha pareggiato grazie al gol di Sarr. Arrivati ai rigori, la squadra rossoblù ha vinto soprattutto grazie al portiere Dean Henderson, il quale ha parato due tiri. Con questa vittoria, il Crystal Palace ha vinto il Community Shield per la prima volta nella sua storia.
Adesso si va indietro nel tempo di 11 anni, precisamente alla penultima giornata del campionato 2013/2014. Il 5 maggio del 2014 le Aquile hanno ospitato il Liverpool, che nel primo tempo ha sbloccato la partita con il colpo di testa di Joe Allen su assist da calcio d'angolo di Steven Gerrard. Nei primi minuti della ripresa, Daniel Sturridge e Luis Suárez segnano altri due gol per i Reds. La partita, però, inizia a prendere un'altra direzione al minuto 79, quando il Crystal Palace accorcia le distanze con Delaney e poi, negli ultimi dieci minuti della gara, il subentrato Dwight Gayle ha segnato una doppietta che ha permesso alle Eagles di pareggiare.
Adesso, invece, si va ancor di più indietro nel tempo, per la precisione nella stagione 1989/1990, quando non c'era ancora la Premier League ma la First Division. Il 12 settembre dell'89 il Liverpool ha ospitato le Eagles in occasione della quarta giornata di campionato. Gli allora padroni di casa hanno chiuso il primo tempo segnando tre reti con Steve Nicol, McMahon ed Ian Rush. Nella ripresa il Liverpool ha avuto modo di scatenarsi realizzando ben 6 gol nel seguente ordine: Gillespie, Beardsley, Barnes, Aldridge, Hysén ed il secondo gol di Nicol. In questo 9-0, anche il portiere dei RedsBruce Grobbelaar si rese protagonista parando il rigore di Geoff Thomas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA