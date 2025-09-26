Domani la capolista ancora imbattuta dovrà giocarsela contro il Crystal Palace che fino ad ora sta ben performando. Il Palace non batte il Liverpool in Premier League in casa dal 2015. Nei ricordi recenti dei tifosi c'è ancora il successo in Community shield, ma partita di domani sarà tutta un'altra storia. La squadra di Slot ha vinto ogni partita giocata fino ad ora, l'ultima sconfitta per i reds è arrivata proprio il 10 agosto contro il Palace. Analizziamo chi potrebbero essere i giocatori decisivi in Crystal Palace-Liverpool.
IL FOCUS
Crystal Palace-Liverpool: scopriamo chi sono i possibili giocatori chiave del match
Crystal Palace-Liverpool, chi saranno gli uomini chiave per i Reds—
Uno dei calciatori che possono incidere di più in questa partita è sicuramente Florian Wirtz. La sua creatività sarà fondamentale per scardinare la difesa del Palace. Fino ad ora l'impatto con la Premier si è fatto sentire ma, a Wirtz, va dato tempo. Fino ad ora in Premier sono 0 goal e 0 assist, ma il ragazzo è forte e si farà trovare pronto nel breve periodo per i reds. Il discorso è molto diverso invece per Ryan Gravenberch, l'olandese ex Bayern e Ajax è un punto fisso di questa squadra. Il suo inserimento è stato graduale, e con calma e pazienza, è diventato uno dei titolari inamovibili per Slot. In mezzo al campo è un tutto fare, abile nella gestione del pressing, dirompente in percussione e forte anche in riconquista della palla. La sua solidità sarà un fattore nella partita.
Chi può essere decisivo degli uomini di Glasner?—
La squadra di Glasner è l'unica ancora imbattuta insieme ai reds, per ora il bottino è di 9 punti, 2 vittorie e 3 pareggi. Il Palace è una squadra molto solida e Mateta potrebbe subire la fisicità dei centrali del Liverpool. L'imprevedibilità di Sarr potrebbe essere un fattore, fino ad ora ha già segnato due goal, se il Palace vuole avere una chance di vittoria Sarr dovrà essere un fattore.
Marc Guehi è senza dubbio una delle stelle della squadra, questo weekend dovrà essere bravo ad annullare Salah. Ovviamente non spetterà solo a lui anche Mitchell dovrà aiutare nei raddoppi, ma il ruolo principale sarà il suo. Non sarà un compito facile visto che spesso all'egiziano basta una sola occasione per essere decisivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA