Crystal Palace-Liverpool, chi saranno gli uomini chiave per i Reds

Uno dei calciatori che possono incidere di più in questa partita è sicuramente Florian Wirtz. La sua creatività sarà fondamentale per scardinare la difesa del Palace. Fino ad ora l'impatto con la Premier si è fatto sentire ma, a Wirtz, va dato tempo. Fino ad ora in Premier sono 0 goal e 0 assist, ma il ragazzo è forte e si farà trovare pronto nel breve periodo per i reds. Il discorso è molto diverso invece per Ryan Gravenberch, l'olandese ex Bayern e Ajax è un punto fisso di questa squadra. Il suo inserimento è stato graduale, e con calma e pazienza, è diventato uno dei titolari inamovibili per Slot. In mezzo al campo è un tutto fare, abile nella gestione del pressing, dirompente in percussione e forte anche in riconquista della palla. La sua solidità sarà un fattore nella partita.