La società usufruirà della nuova norma introdotta prima della stagione 2025/26 in vigore per tutti i club che partecipano alle competizioni europee

Alessia Bartiromo 25 settembre - 10:22

Momento decisamente in salita per il Liverpool e in particolar modo per Giovanni Leoni, fermato dalla rottura del crociato al suo esordio ad Anfield dal primo minuto in Carabao Cup contro il Southampton. Uno stop lungo, lunghissimo, per il giovane calciatore che stava dimostrando tutto il suo impegno per ritagliarsi un posto nelle gerarchie di Slot. Purtroppo, il destino gli ha giocato un brutto scherzo, con il club che si ritrova in difficoltà anche per la lista Champions. Ma non troppo: come riporta TalkSPORT infatti, dalla stagione in corso c'è una nuova regola UEFA che viene incontro proprio alle esigenze delle società alle prese con un giocatore con un infortunio superiore ai 60 giorni di stop.

L'infortunio occorso a Leoni e il lungo stop — Per Giovanni Leoni si stava materializzando un sogno: essersi ritagliato il giusto spazio in Carabao Cup e vestire la maglia del Liverpool ad Anfield. Tra l'entusiasmo, le emozioni e la concentrazione altissima, i minuti scorrono via, macinando una prestazione davvero importante. Allo scoccare del minuto 79 però, ecco il fulmine a ciel sereno: tackle, l'ennesimo, nella porzione del campo accanto al fallo laterale e il ginocchio che inaspettatamente cede. Il difensore classe 2006 ha subito percezione del grave episodio e si porta le mani verso il viso, disperato. La diagnosi medica dei giorni seguenti, purtroppo, gli dà ragione: è rottura del crociato, con un lungo stop previsto. Lo stesso però potrebbe diventare più breve considerata la sua giovane età e ormai i tempi di recupero lampo con le nuove strategie mediche ma il Liverpool non ne usufruirà per almeno 4 mesi.

La nuova regola UEFA per la lista europea — Il cordoglio del Liverpool e la vicinanza al giocatore sono stati elementi fondamentali per far sì che reagisse, con un bellissimo messaggio sui social ma le difficoltà restano palpabili, con il club che dovrà fare a meno di lui anche in Champions League. Come riporta TalkSPORT, c'è però una nuova regola UEFA attiva da questa stagione, che viene incontro alle società che disputano le competizioni europee in caso di stop per infortunio di un proprio giocatore superiore ai 60 giorni. La stessa, è valida durante la fase di campionato fino alla sesta giornata di ogni competizione. Sarà quindi possibile sostituire Leoni nella lista e, probabilmente, dare una chance proprio al suo connazionale Federico Chiesa. Come riporta il portale, anche il Chelsea ha usufruito di questa nuova norma convocando il neo acquisto Facundo Buonanotte dopo l'infortunio di Dario Essugo.