Brutta notizia in casa Liverpool, dove gli esami clinici svolti in mattinata hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore per Giovanni Leoni. Il difensore italiano, acquistato in questa estate dai Reds per circa 40 milioni di euro complessivi, è stato protagonista ieri sera di una prestazione maiuscola nel suo debutto da titolare in Carabao Cup contro il Southampton. Poi, nel finale di gara, le lacrime ed il cambio obbligato per una torsione innaturale del ginocchio.
Liverpool, infortunio shock per Leoni: confermata la rottura del crociato
Infortunio Leoni, rottura del legamento crociato anteriore
Le sensazioni erano già pessime dal campo, come successivamente raccontato anche da Arne Slot al termine della partita. "Era molto triste perché ha sentito subito dolore e le sensazioni non sono positive, ma è qualcosa che dobbiamo valutare domani", aveva confermato l'allenatore in conferenza stampa.
Gli esami strumentali svolti questa mattina hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore per Giovanni Leoni, che dovrà ora affrontare un lungo periodo di stop. Un colpo pesantissimo per il 18enne italiano, che aveva da subito conquistato la fiducia di Arne Slot e che stava proprio ora cominciando a trovare spazio. Il difensore si sottoporrà ora ad intervento chirurgico e dovrà osservare diversi mesi di riposo. La speranza è che riesca a tornare in campo prima della fine della stagione.
