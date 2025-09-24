Liverpool, infortunio shock per Leoni: confermata la rottura del crociato

Infortunio Leoni, rottura del legamento crociato anteriore

Le sensazioni erano già pessime dal campo, come successivamente raccontato anche da Arne Slot al termine della partita. "Era molto triste perché ha sentito subito dolore e le sensazioni non sono positive, ma è qualcosa che dobbiamo valutare domani", aveva confermato l'allenatore in conferenza stampa.