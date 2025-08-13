19 kg di cocaina sono stati trovati nel suo appartamento nel giorno di San Valentino dello scorso anno. Oggi la decisione del tribunale: 14 anni di carcere per l'ex terzino del Crystal Palace

Mattia Celio Redattore 13 agosto - 16:31

Nella giornata di oggi è arrivata la sentenza per Michael Boateng. L'ex stella del Crystal Palace è stato ufficialmente condannato a scontare 14 anni di carcere dopo essere stato trovato in possesso di 19 kg di cocaina nel suo appartamento che condivideva con la compagna e il figlio neonato. Ritrovo avvenuto lo scorso San Valentino che ha subito portato all'arresto per l'ex calciatore.

Michael Boateng al MOBO Awards 2025. (Foto di Euan Cherry/Getty Images)

Inghilterra, Boateng condannato: l'ex Crystal Palace dovrà scontare 14 anni di carcere — Non c'è un attimo di pace per Michael Boateng. L'ex giocatore del Crystal Palace è stato condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per possesso di cocaina. Il tribunale che ha emanato la sentenza ha stabilito che l'ex terzino avrebbe svolto un "ruolo significativo" in un gruppo criminale organizzato. Il 34enne, che era diventato un personal trainer di successo dopo la sua carriera da giocatore (tra i clienti la stella Jadon Sancho), ha ammesso di aver fornito metanfetamine, cocaina e MDMA alla Croydon Crown Court a settembre.

Già nel 2014 Boateng, all'epoca militante nel Whitehawk FC, era stato condannato a 16 mesi di detenzione per tentativo di frode di partite truccate e per questo era stato rilasciato dal club inglese e nel gennaio successivo ha ricevuto una squalifica a vita dal calcio. È stato poi nuovamente incarcerato nel giugno 2015 per spaccio di droga.

Michael Boateng nel 2022 al Radio Big Weekend. (Foto di Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Michael Boateng, la dinamica della cattura e della condanna — Dopo essere stato cacciato a vita dal calcio per scommesse, Michael Boateng ha deciso di diventare personal trainer, ma questa strada non lo ha tolto comunque dai problemi. Nel 2022 è stato denunciato dalla sua ex fidanzata per minacce di morte verso quest'ultima, motivo per cui gli è stato imposto il forte divieto di avvicinarsi a lei e alla famiglia.

Dopo questo grave episodio, Boateng è caduto in depressione tanto da iniziare a fare uso di droghe, comprese sostanze di classe A. L'ex calciatore è stato fermato dagli agenti di polizia a Bromley, a sud di Londra, nel settembre 2023 dopo aver agito in modo sospetto. Poi è scappato dalla polizia lungo una strada senza uscita prima che un'unità cinofila trovasse una borsa a scatto, che era stata gettata oltre il muro del giardino, contenente 19 involucri di cocaina.

La svolta è avvenuta il giorno di San Valentino dello scorso anno quando la polizia ha fatto irruzione nel nuovo indirizzo dell'ex giocatore a Croydon, dove viveva con la sua ragazza e il loro figlio di due mesi. Qui è stata trovata una borsa sportiva Slazenger con 19,7 kg di metanfetamina, il cui valore all'ingrosso sarebbe compreso tra £ 200.000 e £ 400.000, mentre il suo valore di mercato poteva variare da £ 1.182.000 a £ 2.364.000.