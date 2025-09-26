Rottura del crociato e stagione terminata per il classe 2006. Il suo allenatore ha parlato del suo infortunio in conferenza stampa.

Federico Iezzi Collaboratore 26 settembre - 14:56

L'infortunio era parso subito serio, ma ora è arrivata la diagnosi: rottura del crociato. Stagione finita, quindi, per Giovanni Leoni, giovane difensore italiano del Liverpool. Il talento italiano rimarrà lontano dai campi per un anno, come annunciato oggi da Arne Slot nella conferenza stampa che precede il match di campionato contro il Crystal Palace.

Esordio sfortunato per Giovanni Leoni — Dopo la stagione in Serie A con il Parma, Leoni è approdato questa estate al Liverpool di Arne Slot, reduce dalla vittoria nella scorsa Premier League. Il club inglese lo ha acquistato per 30 milioni di euro dalla squadra emiliana. Il suo debutto è arrivato tre giorni fa, in Carabao Cup contro il Southampton. Ma quello che doveva essere un giorno felice si è trasformato in tragedia: all'81° minuto il classe 2006 atterra in modo scomposto dopo un contrasto e il suo ginocchio fa crac. Immediatamente lo staff medico dei Reds è intervenuto e il difensore è uscito in barella.

Le parole di Slot — Slot aveva, inizialmente, dichiarato che l'infortunio appariva serio ma che sarebbe stato necessario fare degli esami per accertare meglio quanto accaduto e cosa si era rotto. Poi oggi, nella conferenza pre match contro il Crystal Palace, ha dato la notizia più brutta: "Ha subito la rottura del crociato e questo significa che starà fuori per un anno".

Il tecnico, poi, ha sottolineato l'aspetto umano: "Essere così giovani, fare bene alla prima partita...è molto difficile trovare un lato positivo in quanto successo. Bisogna cercare di guardare al futuro: è ancora giovanissimo e ha tantissimi anni davanti a sé per recuperare da un infortunio così grave". Leoni, dunque, rimarrà fuori per un anno, una stagione intera. Ma il Liverpool resta fiducioso nel potenziale del suo acquisto e nella sua capacità di recuperare e tornare a giocare con la maglia rossa.

