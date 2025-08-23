Juventus-Parma, Lilian Thuram il doppio ex: i suoi anni in Italia

Domani sera si affronteranno due club che hanno rappresentato gran parte della carriera del talentuoso ex difensore francese

Jacopo del Monaco 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 10:32)

Le due ex squadre di Lilian Thuram, la Juventus ed il Parma, si affronteranno domani sera 24 agosto alle ore 20:45 in occasione della prima giornata di Serie A. In attesa del calcio d'inizio del match che si giocherà all'Allianz Stadium, ripercorriamo gli anni in cui il francese ha giocato in Italia.

La carriera di Thuram tra Parma e Juventus — Nato nel 1972, Lilian Thuram viene considerato uno dei migliori difensori centrali nella storia del calcio. Ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico nel 1991 col Monaco, con cui ha vinto la Coppa di Francia nello stesso anno. Dopo sei stagioni di più di 150 presenze col club monegasco, nel 1996 il Parma porta in Italia Thuram per 10.5 miliardi di lire, esordendo con la nuova maglia contro il Napoli.

Durante la sua prima stagione in Italia, il francese ha segnato il suo unico gol coi gialloblù il 2 maggio del 1997 contro il Cagliari. Nei suoi anni a Parma, Thuram ha vinto tre trofei, tutti nel 1999: Coppa Italia, Supercoppa Italiana e, ciliegina sulla torta, Coppa UEFA contro l'Olympique Marsiglia. Durante la partita contro il Verona nella stagione 2000/2001, il classe 1972 ha ricevuto cori razzisti dai tifosi avversari.

Al termine della stagione appena citata, la Juventus compra Thuram per quasi 64 miliardi di lire. Ha esordito in bianconero contro il Venezia e, al suo primo anno torinese, ha conquistato lo scudetto, quello del famoso 5 maggio 2002. Nell'annata seguente ha vinto il suo secondo campionato e la Supercoppa Italiana contro il Parma ed il 10 novembre ha messo a segno la sua unica rete bianconera contro il Milan.

Sempre contro i rossoneri, il 28 maggio 2003 ha perso la finale di Champions League. Pochi mesi più tardi ha affrontato nuovamente il Diavolo nella vittoriosa finale di Supercoppa Italiana. Nelle stagione 04/05 e 05/06, la Juve ha vinto due campionati, entrambi revocati per la vicenda Calciopoli e, di conseguenza, nel 2006 i bianconeri sono stati condannati alla retrocessione in Serie B e Thuram è partito in direzione Barcellona.