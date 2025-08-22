Il Milan e la maledizione del numero 9: Giroud l’unica eccezione

Diversi giocatori hanno indossato la maglia numero 9 e molti di loro, a parte il centravanti francese, non hanno avuto fortuna

Jacopo del Monaco 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 20:02)

Da diversi anni, il Milan sta affrontando la maledizione del numero 9. Tutto ha avuto inizio con l'addio ai rossoneri ed al calcio giocato di Filippo Inzaghi, che ha indossato quel numero dal 2001 al 2012. Dopo di lui, tutti i centravanti del Milan hanno avuto sfortuna con la 9, tranne uno: Olivier Giroud.

La maledizione del 9 in casa Milan: gli inizi e le vittime — Il 13 maggio 2012, contro il Novara, Inzaghi ha indossato per l'ultima volta la maglia del Milan realizzando anche l'ultimo gol della sua carriera. Dopo il suo addio al calcio, tutti i rossoneri che hanno indossato il numero 9 dopo di lui non hanno ottenuto lo stesso successo di SuperPippo. Il primo è stato Alexandre Pato, che ha lasciato il 7 per il numero del centravanti ma, dopo pochi gol, ha lasciato i rossoneri per andare al Corinthians. Nella stagione seguente, il Milan ha ottenuto il pass per i gironi di Champions League battendo il PSV ai preliminari e, coi soldi della qualificazione, ha acquistato dalla Juventus Alessandro Matri, che ha scelto la 9. Dopo pochi mesi un solo gol contro il Parma, l'attaccante ha fatto un giro di prestiti terminato nel 2016 con la cessione al Sassuolo.

Tra il 2014 ed il 2021, ben otto centravanti hanno scelto di indossare la maglia numero 9 del Milan: Fernando Torres prima e Mattia Destro poi nella stagione 2014/2025, quattro reti in due con Filippo Inzaghi come allenatore; Luiz Adriano nell'annata seguente, che ha segnato 6 reti; poi è stato il turno di Gianluca Lapadula, 8 gol stagionali e Supercoppa Italiana vinta a Doha; nella stagione 2017/2018 André Silva ha indossato quel numero, ma al buon rendimento in Europa League si è opposto quello deludente in Serie A; la 9 è passata sulle spalle di Gonzalo Higuain, ma il prestito in rossonero ha avuto fine dopo sei mesi ed 8 gol; anche Piatek, dopo aver indossato il 19, ha cambiato numero e, alla fine, la sua esperienza al Milan è terminata nel gennaio 2020 con la cessione all'Hertha Berlino; nella seconda parte della stagione 20/21 Mario Mandžukić ha preso il 9, ma non ha mai segnato.

Gli ultimi due: il grande Giroud e lo sfortunato Jovic Nell'estate del 2021, il Milan ha acquistato dal Chelsea Olivier Giroud. Quando il francese ha scelto il numero 9, Paolo Maldini gli ha chiesto se fosse sicuro della scelta vista la maledizione. Ma un centravanti d'esperienza come lui ha affrontato la maledizione e l'ha sconfitta: in tre stagioni è diventato idolo dei tifosi e col Milan ha segnato 49 gol; vittoria dello Scudetto 21/22 grazie ai suoi gol pesanti, come la doppietta contro l'Inter nel febbraio 2022 quando 'si è girato'. Dopo l'addio di Giroud ai colori rossoneri, la scorsa stagione numero 9 ha avuto come proprietario Luka Jovic. Il serbo, però, non ha giocato prima per problemi fisici e scelte tecniche e poi è tornato in campo negli ultimi mesi della stagione segnando 4 reti, due di queste contro l'Inter in Coppa Italia.