Milan-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Dopo la vittoria in Coppa Italia della scorsa settimana, i rossoneri puntano ai primi tre punti di questo campionato contro una delle neopromosse

Jacopo del Monaco 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 21:32)

Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la sfida tra il Milan e la Cremonese, valevole per la prima giornata della Serie A 2025/2026. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza.

Come arrivano i due club al match — Il Milan, dopo una stagione al di sotto delle aspettative nonostante la Supercoppa Italiana, ha deciso di affidare la squadra a Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno effettuato colpi in entrata importanti come Samuele Ricci, Luka Modrić ed Ardon Jashari ma, allo stesso tempo, hanno ceduto molti giocatori tra cui Theo Hernández e Tijjani Reijnders, il miglior centrocampista della scorso campionato. Il Diavolo ha già esordito ufficialmente in questa stagione vincendo i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari: 2-0 firmato da Rafael Leão e Christian Pulisic.

Dopo aver ottenuto la promozione in A, la Cremonese ha deciso di assumere come nuovo allenatore Davide Nicola, specializzato in salvezze. Proprio dal Milan, sono arrivati a Cremona ben tre giocatori: Warren Bondo e Filippo Terracciano, entrambi in prestito ma il secondo può essere riscattato; Lapo Nava, preso a titolo definitivo. La Cremonese, poi, ha preso in porta Audero e Silvestri, Baschirotto in difesa, Payero a centrocampo ed Antonio Sanabria in attacco. Anche i grigiorossi hanno giocato il turno di Coppa Italia ma, a differenza dei rossoneri, sono stati eliminati dal Palermo ai calci di rigore.

Probabili formazioni — Il Milan dovrà fare a meno di Leão che, contro il Bari, ha rimediato un'elongazione al polpaccio destro: al suo posto giocherà Santiago Giménez. La Cremonese, invece, non potrà fare affidamento su Valoti, Vazquez e Barbieri, tutti e tre indisponibili per squalifica.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All: Allegri

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli. All: Nicola

Milan-Cremonese, dove vedere la sfida — La partita tra Milan e Cremonese andrà in scena sabato sera, alle ore 20:45, nella cornice dello Stadio San Siro. La sfida sarà visibile come sempre su DAZN, che detiene anche per questa stagione i diritti per il campionato italiano.