Milan-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Dopo la vittoria in Coppa Italia della scorsa settimana, i rossoneri puntano ai primi tre punti di questo campionato contro una delle neopromosse
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la sfida tra il Milan e la Cremonese, valevole per la prima giornata della Serie A 2025/2026. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza.

Milano, Italia - 17 agosto 2025: L'esultanza di Rafael Leão dopo il gol contro il Bari. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Come arrivano i due club al match

—  

Il Milan, dopo una stagione al di sotto delle aspettative nonostante la Supercoppa Italiana, ha deciso di affidare la squadra a Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno effettuato colpi in entrata importanti come Samuele Ricci, Luka Modrić ed Ardon Jashari ma, allo stesso tempo, hanno ceduto molti giocatori tra cui Theo Hernández e Tijjani Reijnders, il miglior centrocampista della scorso campionato. Il Diavolo ha già esordito ufficialmente in questa stagione vincendo i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari: 2-0 firmato da Rafael Leão e Christian Pulisic.

cremonese-davide-nicola-conferenza-stampa-milan-san-siro
Davide Nicola (Foto presa dal sito ufficiale uscremonese.it)

Dopo aver ottenuto la promozione in A, la Cremonese ha deciso di assumere come nuovo allenatore Davide Nicola, specializzato in salvezze. Proprio dal Milan, sono arrivati a Cremona ben tre giocatori: Warren Bondo e Filippo Terracciano, entrambi in prestito ma il secondo può essere riscattato; Lapo Nava, preso a titolo definitivo. La Cremonese, poi, ha preso in porta Audero e Silvestri, Baschirotto in difesa, Payero a centrocampo ed Antonio Sanabria in attacco. Anche i grigiorossi hanno giocato il turno di Coppa Italia ma, a differenza dei rossoneri, sono stati eliminati dal Palermo ai calci di rigore.

Probabili formazioni

—  

Il Milan dovrà fare a meno di Leão che, contro il Bari, ha rimediato un'elongazione al polpaccio destro: al suo posto giocherà Santiago Giménez. La Cremonese, invece, non potrà fare affidamento su Valoti, Vazquez e Barbieri, tutti e tre indisponibili per squalifica.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All: Allegri

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli. All: Nicola

Milano, Italia - 3 maggio 2023: Alexis Saelemaekers e Johan Vasquez durante la partita tra Milan e Cremonese. (Photo by Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

Milan-Cremonese, dove vedere la sfida

—  

La partita tra Milan e Cremonese andrà in scena sabato sera, alle ore 20:45, nella cornice dello Stadio San Siro. La sfida sarà visibile come sempre su DAZN, che detiene anche per questa stagione i diritti per il campionato italiano.

