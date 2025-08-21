UFFICIALE – Noah Okafor al Leeds United: saluta l’Italia da ‘Scudettato’

Colpo in entrata molto importante per il club di Premiere League, il cui obiettivo è quello di competere per la permanenza in massi

Jacopo del Monaco 21 agosto - 13:09

Dopo appena due stagioni in Italia, Noah Okafor vola in Premier League e firma per il Leeds United, club che ha vinto l'ultima Championship. La scorsa stagione, lo svizzero ha vinto prima la Supercoppa Italiana col Milan e poi lo Scudetto col Napoli, dove ha giocato in prestito fino a giugno.

La carriera di Okafor — Classe 2000, Noah Okafor dimostra di essere un calciatore con buona velocità e, grazie alla sua duttilità, può ricoprire diversi ruoli in attacco. Lo svizzero, infatti, può giocare sia come prima punta che come ala, prediligendo la fascia sinistra. Nel maggio 2018 ha fatto il suo esordio tra i professionisti col Basilea, con cui ha vinto la Coppa Svizzera 18/19. Nel gennaio 2020 passa al Red Bull Salisburgo e vince bel 7 titoli: quattro Bundesliga austriache e tre coppe nazionali.

Nell'estate del 2023 il Milan porta Okafor in Italia per circa 14 milioni di euro e lo svizzero realizza la prima rete in rossonero pochi mesi dopo contro il Cagliari. A gennaio di quest'anno, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, Okafor sembrava vicino al firmare col Lipsia, ma la trattativa è saltata dopo le visite mediche. Poco dopo, quindi, passa al Napoli di Antonio Conte in prestito con diritto di riscatto e vince lo Scudetto giocando soltanto 4 partite. Proprio per il poco spazio trovato tra le fila degli Azzurri, non viene riscattato e fa ritorno al Milan.

Okafor al Leeds United: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale — La trattativa tra Milan e Leeds è stata abbastanza veloce, con l'accordo tra le parti raggiunto in poco tempo. Il club della Premier League ha versato nelle casse del Diavolo21 milioni di euro bonus compresi, mentre Okafor ha firmato un quadriennale con opzione di rinnovo fino al 2030 e lo stipendio è pari a 2.4 milioni a stagione. Ecco il comunicato ufficiale dei Peacocks sul loro sito:

"Il Leeds United è lieto di annunciare la firma di Noah Okafor con un contratto quadriennale, soggetto a permesso di lavoro e autorizzazione internazionale.

Il venticinquenne arriva all'Elland Road con un contratto a tempo indeterminato dal Milan e può giocare in tutte le aree offensive su entrambe le fasce, oppure come attaccante centrale quando necessario.

Il nostro nono arrivo di un'estate produttiva firma per i Whites con la stagione di Premier League ora in corso, dopo la vittoria di lunedì sera contro l'Everton! Si unirà a una squadra con alcuni volti noti, avendo affrontato la sua nuova squadra nell'amichevole pre-campionato a Dublino.

Tutti al Leeds United danno il benvenuto a Noah nel club e non vediamo l'ora di vederlo esordire".