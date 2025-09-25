Giana Erminio-Virtus Verona, sesta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

25 settembre

Giana Erminio-Virtus Verona, altra sfida in programma giovedì alle 18:30 e valida per il sesto turno del Gruppo A di Serie C. Di fronte due squadre che vivono una situazione di classifica identica, poichè appaiate al 10° posto (insieme a Trento, Albinoleffe) a quota 5 punti. Entrambe sono reduci da due gare senza vittoria, chissà che il prossimo impegno non possa sbloccare, per una delle due, questa statistica negativa.

Qui Giana Erminio — La formazione di Vinicio Espinal ha raccolto 5 punti nelle prime cinque giornate, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il problema principale resta l’attacco, con appena 3 gol segnati, mentre la difesa ha concesso troppo (6 reti subite). Davanti al proprio pubblico, la Giana alterna prestazioni convincenti a cali di concentrazione che hanno già pesato in classifica.

Qui Virtus Verona — La squadra guidata da Luigi Fresco viaggia con un ruolino simile, ma con numeri diversi: 7 gol fatti e 7 subiti, a testimonianza di un reparto offensivo più incisivo ma anche di una retroguardia vulnerabile. I veronesi hanno saputo strappare risultati importanti, ma faticano a dare continuità e cercano in trasferta quella spinta che possa rilanciarli nelle zone alte della graduatoria.

Giana Erminio Virtus Verona, probabili formazioni — GIANA ERMINIO (3-5-2) - Zenti; Alborghetti, Piazza, Colombara; Albertini, Lamesta, Marotta, Berretta, Ruffini; Gabbiani, Capelli. Allenatore: Vinicio Espinal

VIRTUS VERONA (3-5-2): Alfonso, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patane, Muhameti, Zarpellon, Mancini, Bassi, Fabbro, Fanini. Allenatore: Luigi Fresco.