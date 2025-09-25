Vizela-Leixoes: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La sfida di Vizela mette di fronte una squadra in fiducia e una alla ricerca della propria identità lontano da casa. Per i padroni di casa è l’occasione per consolidare la posizione d’alta classifica

Venerdì 26 settembre, alle 19, andrà in scena una sfida molto interessante della Liga Portugal 2: i padroni di casa del Vizela ospiteranno il Leixoes in una partita che può dire molto sulle ambizioni delle due squadre in questa prima parte di stagione.

Dove vedere Vizela-Leixoes in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — Il Vizela si presenta all’appuntamento in ottima forma. La squadra occupa il secondo posto in classifica e negli ultimi turni ha dimostrato solidità e continuità, con vittorie nette come il 4-0 rifilato al Porto B e successi pesanti in trasferta, come il 2-1 sul campo del Pacos Ferreira. La difesa regge bene e l’attacco segna con regolarità: un mix che alimenta la fiducia dell’ambiente e la speranza di poter rimanere stabilmente in zona promozione.

Più complicato, invece, l’avvio del Leixoes, che si trova in ottava posizione e alterna prestazioni convincenti a passaggi a vuoto. In casa la squadra sa farsi rispettare, il 3-0 contro il Felgueiras ne è la prova, ma in trasferta fatica a trovare continuità, come dimostrano le sconfitte sul campo di Farense e Feirense. Non mancano comunque i segnali positivi, con un reparto offensivo che sa essere pericoloso e la capacità di reagire, come visto nella rimonta vincente per 3-2 contro il Penafiel.

Le probabili formazioni di Vizela-Leixoes — Vizela (3-5-2): Garcia, Rhyner, Beirao, Hristov, Italo, Bastunov, Ramos, Pierre, Ramos, Fortunè, Garrido. Allenatore: Ricardo Sousa.

Leixoes (4-4-2): Stefanovic, Paulinho, Naldo, Lourenco, Nhaga, Yahaya, Dokou Dodo, Evrard Zag, Moshood, Bica, Rochez. Allenatore: Nuno Fonseca.