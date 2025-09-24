Toluca-Monterrey, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

I padroni di casa puntano sul fattore campo e su un attacco prolifico, mentre gli ospiti arrivano da otto partite senza sconfitte

Stefano Sorce 24 settembre - 12:19

Il prossimo incontro tra Toluca e Monterrey, in programma giovedì 25 settembre alle ore 04.00, promette spettacolo. Entrambe le squadre attraversano un ottimo momento e hanno mostrato un notevole potenziale offensivo nelle ultime uscite. Al Nemesio Díez, i “Diablos” proveranno a sfruttare la spinta del pubblico di casa, mentre i “Rayados” vogliono confermare l’imbattibilità che dura ormai da otto partite. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Continua a leggere l'articolo per scoprire come fare.

Il momento delle due squadre — Nell’ultimo turno di campionato, il Toluca ha travolto in trasferta il Guadalajara con un netto 3-0, confermando la forza del proprio reparto offensivo. In stagione, la squadra si è distinta soprattutto tra le mura amiche: sei successi nelle ultime nove gare casalinghe e terzo posto in classifica generale. L’attacco produce in media 2,44 gol a partita, ma la retroguardia rimane vulnerabile, con 1,22 reti concesse di media.

Il Monterrey, reduce dal 2-2 contro l’America, si mantiene saldo al secondo posto della Liga MX. La formazione di Torrent ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide, con una media realizzativa di 2,22 gol per incontro. Solida anche la difesa, che subisce in media poco più di un gol a gara. Lo stile di gioco dei “Rayados” resta equilibrato, fatto di possesso palla ragionato e veloci ripartenze.

Le probabili formazioni di Toluca-Monterrey — Toluca (4-2-3-1): Garcia Palomera, Barbosa, Briseno, Pereira, Gallardo, Romero, Ruiz, Angulo, Castro, Vega, Paulinho. Allenatore: Mohamed.

Monterrey (4-2-3-1): Mele, Chavez, Guzman, Ramos, Arteaga, Rodriguez, Ambriz, Canales, Torres, Ocampos, Corona. Allenatore: Torrent