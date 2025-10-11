Torino-Livorno, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove seguire la prossima giornata della Serie A2 di basket.

Lorenzo Maria Napolitano 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 18:02)

Prosegue il campionato di Serie A2 di basket. Questo weekend si terrà la quinta giornata, che propone diversi match entusiasmanti. Tra questi non potrebbe mancare quello in cui scende in campo Livorno, che ha ruggito in questo primo mese di campionato, conquistando la vetta della classifica. La Liberta, domani alle 18:00, affronterà il Torino e la sfida potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Nelle prime quattro giornate il Torino ha conquistato quattro punti, vincendo due sfide e perdendone altrettante. Alla sfida contro la capolista si presenta reduce da una convincente vittoria contro il Pesaro, con un netto 93-71. I piemontesi sono chiamati a confermare questo momento di forma, cercando finalmente continuità. La Libertas Livorno, invece, vede tutti dall'alto con tre vittorie ed una sola sconfitta rimediata contro Cento per 68-77.

I possibili quintetti di Torino-Libertas Livorno — Torino: Darington, Jaiteh, Moore, Poeta, Wilson.

Libertas Livorno: Filoni, Tiby, Tozzi, Valentini, Woodson.