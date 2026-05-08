Dove vedere Toronto-Inter Miami in diretta tv e streaming gratis

La MLS propone una sfida affascinante tra Toronto FC e Inter Miami, in programma sabato 9 maggio alle 19:00 italiane al BMO Field. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo completamente diversi: i canadesi sono alle prese con una lunga serie negativa e con una situazione complicata anche dal punto di vista degli infortuni, mentre la formazione della Florida continua a stazionare nelle zone alte della Eastern Conference. Grande attesa ovviamente per Lionel Messi, sempre al centro del progetto offensivo di Miami e pronto a trascinare i suoi in una trasferta che potrebbe consolidare ulteriormente la posizione in classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TORONTO-INTER MIAMI SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Toronto FC sta vivendo uno dei momenti più delicati della propria stagione. La squadra allenata da Robin Fraser non riesce più a trovare continuità nei risultati e nelle ultime settimane ha raccolto soprattutto pareggi e sconfitte. In casa il rendimento è stato altalenante: il BMO Field resta un campo difficile per gli avversari, ma troppo spesso Toronto non è riuscito a sfruttare il fattore campo per conquistare vittorie pesanti. Anche l’eliminazione nel campionato canadese ha lasciato strascichi importanti, soprattutto sul piano morale.

A complicare ulteriormente il quadro c’è una vera emergenza infortuni. Diversi titolari saranno indisponibili e Fraser dovrà probabilmente affidarsi a una formazione rimaneggiata contro uno degli attacchi più pericolosi della MLS.

L’Inter Miami, invece, continua a dare segnali positivi nonostante qualche passaggio a vuoto difensivo emerso nelle ultime giornate. La squadra allenata da Guillermo Hoyos sta mantenendo un rendimento elevato soprattutto lontano da casa, dove ha costruito gran parte dei propri successi stagionali. Anche nell’ultima gara persa contro Orlando sono emerse tutte le qualità offensive della squadra, trascinata ancora una volta dal talento di Messi e dalla velocità degli uomini offensivi. Inoltre, i precedenti recenti sorridono nettamente a Miami, imbattuto nelle ultime sfide contro Toronto.

Le probabili formazioni di Toronto-Inter Miami

Toronto dovrebbe confermare una squadra molto giovane e rimaneggiata a causa delle numerose assenze, cercando compattezza e velocità nelle ripartenze. Inter Miami, invece, si affiderà ai suoi uomini migliori, con Messi punto di riferimento offensivo supportato da Allende e dagli inserimenti del centrocampo.

Toronto (4-3-3): Gavran; Franklin, Monlouis, Stefanovic, Cimermancic; Coello, Salloi, Osorio; Henry, Aristizabal, Edwards.

Inter Miami (4-4-2): San Clair; Fray, Micael, Falcon, Allen; Berterame, De Paul, Bright, Segovia; Allende, Messi.

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