Toronto-Orlando in Diretta Streaming Gratis: dove vedere la MLS

Toronto FC-Orlando City, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 00:00

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Toronto FC e Orlando City. Per la squadra ospite la trasferta in Canada costituisce a tutti gli effetti un match point per volare ai play-off; la compagine di casa, invece, non vede l'ora di concludere la regular season per mettere una pietra tombale su una stagione caratterizzata da tantissime ombre e pochissime luci. Cinque vittorie in 33 partite, 14 pareggio e altrettante sconfitte. Un calvario.

Qui Toronto FC — La stagione del Toronto FC è stata tutt’altro che positiva. Con appena 29 punti in 33 giornate (5 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte), i canadesi si trovano al 25° posto della classifica generale.Il rendimento interno è preoccupante: solo 2 vittorie su 16 partite disputate al BMO Field, con una media realizzativa di 0,9 gol a partita.

Le ultime cinque gare raccontano un periodo buio: 0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, con una squadra che fatica enormemente a trovare la via del gol (33 reti segnate, 42 subite). Il tecnico Robin Fraser cercherà di chiudere la stagione almeno con una prova d’orgoglio davanti ai propri tifosi, ma le difficoltà offensive e la poca brillantezza fisica restano fattori determinanti.

Qui Orlando City — Dall’altra parte, Orlando City ha condotto una stagione più che discreta. Gli uomini di Óscar Pareja occupano l’11° posto con 53 punti e un bilancio di 14 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte, accompagnato da 61 gol fatti e 47 subiti. Lontani da casa, i “Lions” si sono dimostrati squadra organizzata e difficile da battere: 6 vittorie e solo 3 sconfitte in trasferta.

Negli ultimi cinque match hanno collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, mostrando continuità e capacità di gestire anche le fasi complicate del gioco. In avanti, spiccano ancora una volta Facundo Torres e Duncan McGuire, per entrambi una stagione da protagonisti.

Toronto-Orlando City, probabili formazioni — Fraser si affida ad un 4-3-3 per chiudere con dignità la stagione. Franklin, Thompson, Rosted, Petretta formeranno la linea difensiva a quattro, a protezione dell'estremo difensore Johnson. Tridente di centrocampo composto da Osorio e Cifuentes che affiancheranno Dominguez. In avanti spazio al tridente: Corbeanu, Etienne e Mihajlovic.

Vincere per andare aritmeticamente ai play-off e coronare una stagione importante. Sarà questa la missione di Orlando che davanti punta su Luis Muriel, che non ha bisogno di presentazioni, e Ojeda. Dietro, davanti a Gallese, Freeman, Schlegel, Jansson e Brekalo formeranno il quartetto difensivo. In mezzo al campo le chiavi della regia saranno affidate a Smith e Atuesta, con Pasalic e Angelo sulle corsie laterali.

TORONTO FC (4-3-3): Johnson, Franklin, Thompson, Rosted, Petretta, Osorio, Dominguez, Cifuentes, Corbeanu, Etienne, Mihailovic. Allenatore: Robin Fraser

ORLANDO CITY (4-4-2): Gallese, Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo, Pašalić, Smith, Atuesta, Angulo, Muriel, Ojeda. Allenatore: Oscar Pareja

