Non perdere Toronto Raptors-Detroit Pistons: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 01:32)

Big match di Eastern Conference tra Toronto Raptors e Detroit Pistons, in programma giovedì 12 febbraio alle 01:30 italiane. Una sfida tra due squadre di alta classifica, entrambe in grande salute.

Hai tre possibilità per vedere Toronto Raptors-Detroit Pistons in streaming gratis

Dove vedere Toronto Raptors-Detroit Pistons in diretta TV e streaming gratis — Toronto Raptors-Detroit Pistons sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Toronto Raptors-Detroit Pistons sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Detroit Pistons comandano la Conference e continuano a vincere con impressionante regolarità. I successi contro Hornets e Knicks hanno confermato la solidità di una squadra che nessuno, al momento, sembra in grado di fermare. La leadership di Cade Cunningham e l’equilibrio del quintetto rendono Detroit la squadra da battere.

Ottimo momento anche per i Toronto Raptors, quinti in classifica con 32 vittorie stagionali e sette successi nelle ultime dieci partite. Le due vittorie consecutive contro Bulls e Pacers hanno consolidato la posizione playoff e aumentato la fiducia in vista di un test di altissimo livello.

I probabili quintetti di Toronto Raptors-Detroit Pistons — Big match in Eastern Conference. I Raptors, trascinati dalla qualità di Ingram e dai punti di Barrett, si presentano al match contro i Pistons non favoriti ma comunque con le capacità di poterlo colpire, facendo male alla sua difesa. Dal canto suo la capolista scende in campo con il solito quintetto che sta ruggendo in NBA.

Toronto Raptors: B. Ingram, O. Agbaji, S. Barnes, R.J. Barrett, I. Quickley

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson